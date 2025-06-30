Защитник «Барселоны» Кристенсен отказывается уходить из клуба — Sport.es

По информации источника, футболист доволен своим положением в команде и не рассматривает вариант перехода в другой. Несмотря на то, что «Барселона» не предлагала датчанину продлить контракт, который истекает в летом 2026 года, Кристенсен хочет остаться в клубе на следующий сезон.