Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.87
П2
5.71
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.75
П2
11.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.32
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2

«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём ¼ финала мечты

Жерсон перед возможным переходом в «Зенит» забил двум европейским грандам. Но бразильцы вылетают, а немецкий клуб сыграет с «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Перед встречей с «Баварией» в ⅛ финала клубного ЧМ защитник «Фламенго» Данило сказал: «Не считаю, что “Бавария” значительно сильнее “Челси”. Лондонцев бразильцы победили на групповом этапе, причём весьма уверенно (3:1). Тренер Фелипе Луис в то же время пообещал: “Постараемся навязать свой ритм”. И не обманул! Временами “Фламенго” действительно был на высоте. Ещё бы в обороне глупо не ошибаться.

На матч с «Бенфикой» Венсан Компани приберёг Та, Лаймера, Киммиха, Олисе и Кейна. Все они вышли во втором тайме и не исправили положение: «Бавария» минимально проиграла и упустила первое место. Теперь данная пятёрка оказалась в старте. Не хватало разве что Мусиалы (до 72-й минуты), однако он в целом на КМЧ практически не выступает.

Мюнхенцы сразу же продемонстрировали разницу в классе и системности: накрывали бразильцев бешеным прессингом, заработали за несколько минут три угловых. Один из них и привёл к самострелу затылком Пульгара: бывший защитник «Болоньи» и «Фиорентины» случайно замкнул подачу Киммиха и не оставил шансов собственному вратарю. Вскоре Юпамекано набросился на Арраскаету и перехватом не только заруинил чужую атаку, но и позволил Кейну хлёстко пальнуть из-за штрафной. Рикошет от штанги, 2:0, добрый вечер.

Но «Фламенго» и не думал сдаваться. Футболисты словно подумали: «Да, портачим сзади, но с атакой-то у нас полный порядок. Бежим отыгрываться». Бразильцы, как и говорил Луис, плотно завладели мячом, устроили навал и постоянно лупили по воротам. Араужо, опередив Лаймера, бил буквально с метра — Нойер каким-то образом потащил.

А вот Жерсону Ману помешать был уже не в состоянии. Мощный выстрел в касание под перекладину с 15 метров заказывали? Принимайте! Российские и иностранные СМИ отправляют полузащитника в «Зенит» сразу после турнира. «Челси» Жерсон уже забивал, настала очередь и «Баварии». Такими темпами он поедет не в Петербург, а в Лондон, Манчестер, Милан, Париж или Мадрид.

И всё бы ничего, однако беды с защитой у «Фламенго» никуда не делись. Почему никто не мешал Горецке принять мяч на грудь и третьим касанием разрядить дальнобойную пушку? Все просто стояли и смотрели, как Леон делает разницу. А началось всё с необязательного и слабого выноса Араужо прямо по центру.

Семь ударов против шести, 0.41 xG против 0.34 xG по ожидаемым голам — оба показателя в пользу бразильцев. Да, перевес небольшой. Но на табло-то светились 1:3. Неудивительно, что в конце первой половины бразильцы на нервах схватили три жёлтые.

С интригой прощаться всё равно было рано. На 53-й минуте Олисе неловко вытянул руки под навес Арраскаеты. Жоржиньо с пенальти не промахнулся. «Бавария» играла по счёту и большего не позволила. Заодно и Кейн дубль оформил. Спасибо Араужо, который вблизи своей штрафной зачем-то попёр в дриблинг аж на троих. На что надеялся? Лаймер перехватил, Киммих отдал, Гарри казнил. Ещё выход один на один не реализовал Зане. Это, кстати, был его последний матч за «Баварию» — на днях у него закончится контракт, и он уедет в «Галатасарай».

Прощаться с такой карнавальной командой, как «Фламенго», жаль. Виноваты сами: дарить настолько приятные подарки «Баварии» непозволительно. В четвертьфинале мюнхенцы встретятся с «ПСЖ» — на вечер субботы ничего не планируйте.

Фламенго
2:4
Первый тайм: 1:3
Бавария
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
29.06.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 60914 зрителей
Главные тренеры
Фелипе Луис
Венсан Компани
Голы
Фламенго
Сантос да Силва Жерсон
(Джорджиан Де Арраскаэта)
33′
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
55′
Бавария
Эрик Пульгар
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
9′
Леон Горецка
41′
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
73′
Составы команд
Фламенго
1
Аугустин Росси
43
Уэсли Винисиус
63′
7
Луис Араужу
50
Гонсало Плата
44′
3
Лео Ортис
4
Леу Перейра
26
Алекс Сандру
81′
6
Лукас Айртон
8
Сантос да Силва Жерсон
81′
18
Николас Де ла Крус
10
Джорджиан Де Арраскаэта
57′
27
Бруну Энрике
5
Эрик Пульгар
42′
45′
29
Аллан
45+3′
21
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
81′
64
Уоллас Ян
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
44′
6
Йозуа Киммих
66′
27
Конрад Лаймер
90+2′
90′
23
Саша Боэ
11
Кингсли Коман
58′
10
Лерой Сане
7
Серж Гнабри
72′
42
Джамал Мусиала
87′
9
Гарри Кейн
84′
90′
25
Томас Мюллер
8
Леон Горецка
59′
45
Александр Павлович
Статистика
4
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
18
Фолы
19
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше