«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём ¼ финала мечты

С интригой прощаться всё равно было рано. На 53-й минуте Олисе неловко вытянул руки под навес Арраскаеты. Жоржиньо с пенальти не промахнулся. «Бавария» играла по счёту и большего не позволила. Заодно и Кейн дубль оформил. Спасибо Араужо, который вблизи своей штрафной зачем-то попёр в дриблинг аж на троих. На что надеялся? Лаймер перехватил, Киммих отдал, Гарри казнил. Ещё выход один на один не реализовал Зане. Это, кстати, был его последний матч за «Баварию» — на днях у него закончится контракт, и он уедет в «Галатасарай».