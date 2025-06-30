«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём ¼ финала мечты

Перед встречей с «Баварией» в ⅛ финала клубного ЧМ защитник «Фламенго» Данило сказал: «Не считаю, что “Бавария” значительно сильнее “Челси”. Лондонцев бразильцы победили на групповом этапе, причём весьма уверенно (3:1). Тренер Фелипе Луис в то же время пообещал: “Постараемся навязать свой ритм”. И не обманул! Временами “Фламенго” действительно был на высоте. Ещё бы в обороне глупо не ошибаться.
На матч с «Бенфикой» Венсан Компани приберёг Та, Лаймера, Киммиха, Олисе и Кейна. Все они вышли во втором тайме и не исправили положение: «Бавария» минимально проиграла и упустила первое место. Теперь данная пятёрка оказалась в старте. Не хватало разве что Мусиалы (до 72-й минуты), однако он в целом на КМЧ практически не выступает.
Мюнхенцы сразу же продемонстрировали разницу в классе и системности: накрывали бразильцев бешеным прессингом, заработали за несколько минут три угловых. Один из них и привёл к самострелу затылком Пульгара: бывший защитник «Болоньи» и «Фиорентины» случайно замкнул подачу Киммиха и не оставил шансов собственному вратарю. Вскоре Юпамекано набросился на Арраскаету и перехватом не только заруинил чужую атаку, но и позволил Кейну хлёстко пальнуть из-за штрафной. Рикошет от штанги, 2:0, добрый вечер.
Но «Фламенго» и не думал сдаваться. Футболисты словно подумали: «Да, портачим сзади, но с атакой-то у нас полный порядок. Бежим отыгрываться». Бразильцы, как и говорил Луис, плотно завладели мячом, устроили навал и постоянно лупили по воротам. Араужо, опередив Лаймера, бил буквально с метра — Нойер каким-то образом потащил.
А вот Жерсону Ману помешать был уже не в состоянии. Мощный выстрел в касание под перекладину с 15 метров заказывали? Принимайте! Российские и иностранные СМИ отправляют полузащитника в «Зенит» сразу после турнира. «Челси» Жерсон уже забивал, настала очередь и «Баварии». Такими темпами он поедет не в Петербург, а в Лондон, Манчестер, Милан, Париж или Мадрид.
И всё бы ничего, однако беды с защитой у «Фламенго» никуда не делись. Почему никто не мешал Горецке принять мяч на грудь и третьим касанием разрядить дальнобойную пушку? Все просто стояли и смотрели, как Леон делает разницу. А началось всё с необязательного и слабого выноса Араужо прямо по центру.
Семь ударов против шести, 0.41 xG против 0.34 xG по ожидаемым голам — оба показателя в пользу бразильцев. Да, перевес небольшой. Но на табло-то светились 1:3. Неудивительно, что в конце первой половины бразильцы на нервах схватили три жёлтые.
С интригой прощаться всё равно было рано. На 53-й минуте Олисе неловко вытянул руки под навес Арраскаеты. Жоржиньо с пенальти не промахнулся. «Бавария» играла по счёту и большего не позволила. Заодно и Кейн дубль оформил. Спасибо Араужо, который вблизи своей штрафной зачем-то попёр в дриблинг аж на троих. На что надеялся? Лаймер перехватил, Киммих отдал, Гарри казнил. Ещё выход один на один не реализовал Зане. Это, кстати, был его последний матч за «Баварию» — на днях у него закончится контракт, и он уедет в «Галатасарай».
Прощаться с такой карнавальной командой, как «Фламенго», жаль. Виноваты сами: дарить настолько приятные подарки «Баварии» непозволительно. В четвертьфинале мюнхенцы встретятся с «ПСЖ» — на вечер субботы ничего не планируйте.
Фелипе Луис
Венсан Компани
Сантос да Силва Жерсон
(Джорджиан Де Арраскаэта)
33′
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
55′
Эрик Пульгар
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
9′
Леон Горецка
41′
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
73′
1
Аугустин Росси
43
Уэсли Винисиус
63′
7
Луис Араужу
50
Гонсало Плата
44′
3
Лео Ортис
4
Леу Перейра
26
Алекс Сандру
81′
6
Лукас Айртон
8
Сантос да Силва Жерсон
81′
18
Николас Де ла Крус
10
Джорджиан Де Арраскаэта
57′
27
Бруну Энрике
5
Эрик Пульгар
42′
45′
29
Аллан
45+3′
21
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
81′
64
Уоллас Ян
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
44′
6
Йозуа Киммих
66′
27
Конрад Лаймер
90+2′
90′
23
Саша Боэ
11
Кингсли Коман
58′
10
Лерой Сане
7
Серж Гнабри
72′
42
Джамал Мусиала
87′
9
Гарри Кейн
84′
90′
25
Томас Мюллер
8
Леон Горецка
59′
45
Александр Павлович
4
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
18
Фолы
19
2
Офсайды
1
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти