Месси высказался о разгромном поражении «Интер Майами» в матче ⅛ финала КЧМ с «ПСЖ»

«Это отличная команда. В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира. Мы хорошо соревновались, но теперь всё кончено, и мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше», — приводит слова Месси DAZN.