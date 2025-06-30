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Месси высказался о разгромном поражении «Интер Майами» в матче ⅛ финала КЧМ с «ПСЖ»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира с парижским «ПСЖ» со счётом 0:4.

Источник: Getty Images

«Это отличная команда. В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира. Мы хорошо соревновались, но теперь всё кончено, и мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше», — приводит слова Месси DAZN.

Напомним, в ¼ финала парижский клуб встретится с мюнхенской «Баварией».

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 4:0
Интер
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
29.06.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Хавьер Маскерано
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
(Витор Феррейра Витинья)
6′
Жоау Невеш
(Фабиан Руис)
39′
Томас Авилес
44′
Ашраф Хакими
45+3′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
69′
21
Люка Эрнандез
25
Нуну Мендеш
69′
19
Ли Кан Ин
5
Маркиньос
46′
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
61′
10
Усман Дембеле
8
Фабиан Руис
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
Интер
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
42′
18
Жорди Альба
21
Тадео Альенде
37
Максимилиано Фалькон
55
Фредерико Редондо
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
74′
8
Теласко Сеговия
75′
30
Бенджамин Кремаши
32
Ноа Аллен
19′
6
Томас Авилес
20′
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
9
Фолы
11
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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