«Месси играет со статуями». Ибрагимович раскритиковал «Интер Майами» после вылета с КЧМ

«Лео Месси не проигрывал, это сделал “Интер Майами”! Месси играет со статуями, а не с товарищами по команде. Он окружён игроками, которые бегут так, словно несут мешки с цементом!
Если бы он был в настоящей команде, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва. Месси играет только потому, что любит игру, потому что он всё ещё может делать то, чего не могут 99% игроков!
Это не тот Месси, которого я знаю, если вы возьмёте его в настоящую команду, он всё равно подожжёт стадион!» — приводит слова Ибрагимовича французское издание Footmercato.
Напомним, в ¼ финала КЧМ «ПСЖ» встретится с «Баварией».
Луис Энрике
Хавьер Маскерано
Жоау Невеш
(Витор Феррейра Витинья)
6′
Жоау Невеш
(Фабиан Руис)
39′
Томас Авилес
44′
Ашраф Хакими
45+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
2
Ашраф Хакими
69′
21
Люка Эрнандез
25
Нуну Мендеш
69′
19
Ли Кан Ин
5
Маркиньос
46′
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
61′
10
Усман Дембеле
8
Фабиан Руис
46′
33
Уоррен Заир-Эмери
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
42′
18
Жорди Альба
21
Тадео Альенде
37
Максимилиано Фалькон
55
Фредерико Редондо
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
74′
8
Теласко Сеговия
75′
30
Бенджамин Кремаши
32
Ноа Аллен
19′
6
Томас Авилес
20′
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
9
Фолы
11
5
Офсайды
2
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти