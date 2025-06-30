«Месси играет со статуями». Ибрагимович раскритиковал «Интер Майами» после вылета с КЧМ

«Лео Месси не проигрывал, это сделал “Интер Майами”! Месси играет со статуями, а не с товарищами по команде. Он окружён игроками, которые бегут так, словно несут мешки с цементом!



Если бы он был в настоящей команде, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва. Месси играет только потому, что любит игру, потому что он всё ещё может делать то, чего не могут 99% игроков!



Это не тот Месси, которого я знаю, если вы возьмёте его в настоящую команду, он всё равно подожжёт стадион!» — приводит слова Ибрагимовича французское издание Footmercato.