Месси опубликовал пост после вылета «Интер Майами» из КЧМ

«Сегодня для нас завершается клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В “ПСЖ” есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова. Мы уходим с гордостью, ведь добились цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и всём, что будет дальше», — написал Месси на своей странице в соцсетях.