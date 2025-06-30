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Гвардиола ответил на слова Клоппа, который раскритиковал клубный чемпионат мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в сторону клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

«Юрген и я много боролись, я знаю, откуда у него такие мысли. Мы много сражались в Англии, вместе участвовали во встречах с УЕФА, особенно — в АПЛ, чтобы сделать календарь лучше, с качеством, с отдыхом для игроков и тренеров. Меня это не удивляет, я его понимаю и уважаю. У нас отличные отношения после всех этих лет соперничества, и я понимаю его позицию. Я бы тоже её защищал.

В то же время у нас есть работа. ФИФА, УЕФА, АПЛ, Серия А… Мы, тренеры, не организуем турниры, у каждого своя роль. Те, кто это организует, хотят, чтобы мы здесь были, и я уже говорил, что горжусь тем, что мы здесь. В конце концов, многие критикуют этот турнир только потому, что не участвуют в нём или хотели бы участвовать», — приводит слова Гвардиолы ESPN.com.br.

В матче ⅛ финала «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Хилялем».

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