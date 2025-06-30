Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.87
П2
5.71
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.75
П2
11.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.32
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2

Криштиану Роналду рассказал, станет ли тренером после завершения карьеры

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался по поводу будущего после завершения карьеры игрока.

Источник: Getty Images

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни всё может измениться.

Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть в футбол. Хочу помочь изменить страну, стать частью её трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже часть Саудовской Аравии», — заявил португалец в интервью клубному YouTube-каналу.

Раннее Роналду продлил свой контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.