Криштиану Роналду рассказал, станет ли тренером после завершения карьеры

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера — не для меня. По крайней мере, не на ближайшие 5, 10 или даже 20 лет. Хотя в жизни всё может измениться.



Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть в футбол. Хочу помочь изменить страну, стать частью её трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже часть Саудовской Аравии», — заявил португалец в интервью клубному YouTube-каналу.