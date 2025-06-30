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КФФ наказала клубы и игроков: подробности

Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета (КДЭК) Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены решения по ряду нарушений, допущенных в матчах премьер-лиги и других турниров, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Штрафы за поведение болельщиков

  • ФК «Актобе» оштрафован на 786 400 тенге за скандирование нецензурных выражений со стороны болельщиков в матче 13-го тура против «Астаны». Клуб должен оплатить штраф до 26 июля 2025 года.
  • ФК «Кайсар» получил более серьезное наказание — штраф 1 966 000 тенге за инцидент в матче 25-го тура против «Улытау», когда болельщики бросали бутылки в игрока соперников Жасулана Молдакараева. Одна из них попала футболисту в голову.
  • Также штраф в размере 314 560 тенге был наложен на ФК «Актобе Ж» за нецензурные выражения фанатов в адрес «Кайрат Ж» в матче 10-го тура Женской лиги.

Дисквалификации игроков

  • Игрок «Кызыл-Жара» Тохтар Жангылышбай дисквалифицирован на два матча за грубую игру против соперника в матче 13-го тура с «Кайратом». Наказание вступило в силу с 22 июня.
  • Хосе Карильо Мансилия из «Улытау» получил один матч дисквалификации за фол последней надежды в игре 25-го тура с «Кайсаром». Наказание действует с 23 июня.

Тренеры: наказания и апелляции

  • Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин получил испытательный срок на 6 месяцев с частичным приостановлением действия дисквалификации с 26 июня.

В удовлетворении прошений о смягчении наказаний было отказано:

  • Жоре Арутюняну, наставнику «Кайрат-Жастар», — дисквалификация сохраняется.
  • Ерлану Шойтымову, главному тренеру «Жетысая», — отказано в сокращении срока отстранения.