КФФ наказала клубы и игроков: подробности

Штрафы за поведение болельщиков
- ФК «Актобе» оштрафован на 786 400 тенге за скандирование нецензурных выражений со стороны болельщиков в матче 13-го тура против «Астаны». Клуб должен оплатить штраф до 26 июля 2025 года.
- ФК «Кайсар» получил более серьезное наказание — штраф 1 966 000 тенге за инцидент в матче 25-го тура против «Улытау», когда болельщики бросали бутылки в игрока соперников Жасулана Молдакараева. Одна из них попала футболисту в голову.
- Также штраф в размере 314 560 тенге был наложен на ФК «Актобе Ж» за нецензурные выражения фанатов в адрес «Кайрат Ж» в матче 10-го тура Женской лиги.
Дисквалификации игроков
- Игрок «Кызыл-Жара» Тохтар Жангылышбай дисквалифицирован на два матча за грубую игру против соперника в матче 13-го тура с «Кайратом». Наказание вступило в силу с 22 июня.
- Хосе Карильо Мансилия из «Улытау» получил один матч дисквалификации за фол последней надежды в игре 25-го тура с «Кайсаром». Наказание действует с 23 июня.
Тренеры: наказания и апелляции
- Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин получил испытательный срок на 6 месяцев с частичным приостановлением действия дисквалификации с 26 июня.
В удовлетворении прошений о смягчении наказаний было отказано:
- Жоре Арутюняну, наставнику «Кайрат-Жастар», — дисквалификация сохраняется.
- Ерлану Шойтымову, главному тренеру «Жетысая», — отказано в сокращении срока отстранения.