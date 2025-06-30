Клубному чемпионату мира нечем привлечь болельщика. Разгром команды Месси снова это доказал

Период Месси в «ПСЖ» был разочарованием: и для него, и для клуба
Два года Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» получились откровенно несчастливыми. Великий аргентинец не хотел покидать «Барселону», но когда его на это толкнули финансовые обстоятельства, поспешно принял предложение парижан: они были одними из немногих (если не единственными в Европе), кто оказался готов приютить у себя дорогостоящую звезду. Но Франция — страна с особой культурой и позиционированием, уважение «Парк де Пренс» Месси еще предстояло заслужить. Тем более что его фигура напоминала местным фанатам о самом болезненном опыте «ПСЖ» в его истории — поражении со счетом 1:6 на «Камп Ноу», знаменитой ремонтаде «Барсы».
Лео, привыкший греться в лучах каталонского солнца, подхватил в новой обстановке меланхоличное настроение. От него ждали подвигов в Лиге чемпионов, но «ПСЖ» уже в ⅛ финала вылетел от «Реала». Жером Ротен, ставший главным критиком аргентинца, еженедельно «прожаривал» того на радио, а в печатных СМИ постоянно циркулировали слухи о расколе в раздевалке. Последней каплей стала победа сборной Аргентины на ЧМ-2022: теперь Месси ассоциировался у Парижа не только с ремонтадой, но и с тяжелым поражением всей нации. В мае 2023-го «ПСЖ» отстранил Лео на две недели и вдобавок оштрафовал — за несанкционированную коммерческую поездку в Саудовскую Аравию.
Фанаты вывешивали у административного здания клуба оскорбительные баннеры. А перед матчем последнего тура чемпионата Франции-2022/23 болельщики освистали Лео — в ответ он проигнорировал трибуны. Сбежав куда глядели глаза, две недели отпаивался мате и с содроганием вспоминал хруст французской булки. Рефлексируя в интервью о своем парижском опыте, Лионель неизменно описывал его как самое темное время.
«Эти два года получились неприятными. Я был несчастлив каждый день: и на тренировках, и во время игр. И в личном плане дела шли не очень хорошо. Даже с соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею. Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9−10 часов вечера», — рассказывал он.
Неймар так и вовсе сравнивал парижские злоключения Месси с путешествием Вергилия и Данте: «Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали: побывал в раю вместе со сборной Аргентины, а в Париже ощутил, что такое ад. Мы с ним оба это ощутили».
Месси не смог отомстить бывшим. Но у «Интера» изначально не было шансов
Все это как будто добавляло встрече «ПСЖ» с командой Месси в ⅛ финала клубного чемпионата мира принципиальности: а что, если Лео триумфально отомстит бывшему клубу? Вот это была бы сюжетная арка! Впрочем, абсолютно все перед игрой понимали, что никакой интригой в ней и не пахнет: слишком велика разница в классе команд. И матч с первых минут развенчал иллюзию, что красивая вендетта здесь вообще возможна. «ПСЖ» беспощадно накатывал на ворота «Интер Майами»: волна, краткая передышка, еще волна. Американцы «плыли» под давлением, забывали про линию офсайда, комично оборонялись при штрафных — так пришел первый гол в исполнении Жоау Невеша.
И это «ПСЖ» еще не врубал прессинг на максимум, лишний раз не щелкал зубами. Зачем, если саблезубым тиграм дали пожевать мармеладных мишек? Ворота парижан в первом тайме мог бы защищать даже не Матвей Сафонов, а хоть сам Иван Левенец — на поле бы ничего не изменилось. Постаревшие Жорди Альба и Луис Суарес терялись на фоне подготовленных оппонентов, а вышедший на замену защитник Томас Авилес вовсе произвел впечатление непрофессионального футболиста. Альбе и Суаресу и впрямь стоит последить за физической формой: даже Хавьер Маскерано — а он, на секундочку, уже тренер — выглядел на скамейке более поджарым, чем два каталонских друга.
Во втором тайме «ПСЖ» очевидно бросил играть, но все равно создал больше, чем никудышный соперник. Месси, впрочем, и в таких обстоятельствах сверкнул чистой красотой. В одном из эпизодов Лео выдал изумительную передачу в касание — как раз на Суареса, но уругваец показал, что в свои 38 он уже не способен обрабатывать такие пасы. В концовке встречи аргентинцу выпал штрафной с удобной для него точки — дружеский кот в мешке от бразильца Лукаса Бералдо.
Стадион в Атланте оживился, но Месси безвкусно ударил в стенку, после чего мяч отскочил к Усману Дембеле — человеку, с которым Лео после финального свистка ходил в обнимку в подтрибунном помещении, ностальгируя по каталонским временам.
Клубный чемпионат мира, и особенно в США — зачем нужен такой турнир?
Уничтожение «Интер Майами» на «Мерседес-Бенц Стэдиум» лишний раз повесило в воздухе два вопроса. Первый: а что, собственно, забыл на этом турнире «Интер Майами»? И второй: насколько разумно проводить большие футбольные соревнования в такой нефутбольной стране, как США?
Мотивация Джанни Инфантино пригласить «Интер» на КЧМ не нуждалась в дополнительном объяснении. С помощью магической фигуры Месси босс ФИФА хотел добавить турниру виральности среди неискушенной аудитории. Но уайлд-кард для «Майами» изначально выглядел странно. Как ни крути, Лео сейчас — футбольный пенсионер, а его команда — не лучшая даже в МЛС. Звать ее на бал самых красивых невест, когда за бортом остались «Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие — насмешка над концепцией «лучшие играют против лучших».
В итоге случилось то, чего Инфантино, вероятно, опасался больше всего: матч ⅛ финала получил атмосферу классического предсезонного товарнячка, а не жесткой рубки за трофей.
Общая атмосфера вокруг и внутри КЧМ тоже не вызывает восторга. Против выступает даже природа: игроки и тренеры жалуются на невыносимую жару, а и без того малоинтересный матч может быть прерван из-за надвигающейся грозы. Американцы никогда не жили и не будут жить соккером — в их культуре не принято изменять священной четверке: американскому футболу, бейсболу, баскетболу и хоккею.
Пока НБА на конвейере штампует новых суперзвезд (таких как Адетокунбо и Вембаньяма), МЛС остается пристанищем для немногочисленных талантов (вроде нашего Миранчука), пенсионеров, приехавших за жирным чеком, и зеленых новичков, которые не обладают главным — природной страстью к футболу, чувством мяча на уровне ДНК. Может быть, именно поэтому США со времен ЧМ-1994 так и не произвели на свет ни одной футбольной суперзвезды. А МЛС для европейского болельщика — это скорее Майлс Льюис-Скелли, чем Major Soccer League.
Вот и получается, что игроки — актеры одного спектакля, болельщики на трибунах — не просто зрители, а древнегреческий хор. Когда страна не поклоняется футбольному искусству и на трибуны стягиваются безразличные горожане, которые ждут одного — появления на сцене популярного шута, пьеса теряет в убедительности. Удачные репризы мимов проходят мимо внимания публики — ей недостает насмотренности, чтобы разглядеть их талант. Если любой стадион в Британии мог раскусить, зачем соперники «Сток Сити» выбивали мяч на угловой, а не в аут, то вчера арена в Атланте реагировала только на Месси — разительный контраст.
Через год, когда США примет ЧМ-2026, ситуация не будет такой же: интерес к турниру перевесит все организационные недостатки. Но на клубном чемпионате мира изъяны инфантильного мышления Инфантино становятся слишком заметны, чтобы озвученные вопросы не стоило поднимать.
КЧМ никогда не сравняется по влиянию с Лигой чемпионов — и это уже очевидно всем, кроме оторвавшихся от реальности чиновников ФИФА.