Клубному чемпионату мира нечем привлечь болельщика. Разгром команды Месси снова это доказал

И это «ПСЖ» еще не врубал прессинг на максимум, лишний раз не щелкал зубами. Зачем, если саблезубым тиграм дали пожевать мармеладных мишек? Ворота парижан в первом тайме мог бы защищать даже не Матвей Сафонов, а хоть сам Иван Левенец — на поле бы ничего не изменилось. Постаревшие Жорди Альба и Луис Суарес терялись на фоне подготовленных оппонентов, а вышедший на замену защитник Томас Авилес вовсе произвел впечатление непрофессионального футболиста. Альбе и Суаресу и впрямь стоит последить за физической формой: даже Хавьер Маскерано — а он, на секундочку, уже тренер — выглядел на скамейке более поджарым, чем два каталонских друга.