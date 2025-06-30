Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.80
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.92
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
01.07
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.32
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2

Проблемы с дисциплиной и составом. Готов ли «Кайрат» к Лиге чемпионов?

«Кайрат» продолжает борьбу за чемпионский титул в Казахстане, но при этом совсем скоро алматинцев ждет старт в квалификации Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии команды Рафаэля Уразбахтина и ее потенциальных слабостях.

Источник: ФК "Кайрат"

При всех трудностях «Кайрат» прожил последний месяц относительно позитивно. Есть эффектная победа над принципиальным соперником на его же стадионе (с «Актобе»), а также тяжелые, но важные успехи в противостоянии с середняками.

Да, во всех играх у алматинцев прослеживались те или иные проблемы, но характер позволял команде переламывать даже сложные матчи. Это позитивная тенденция, которая, возможно, возникла после завоевания чемпионства. В прошлые годы «Кайрат» мог играть лучше того же «Ордабасы» и «Актобе», но всякий раз проигрывал. Сейчас алматинцы способны терпеть и не сдаваться в критических ситуациях.

В то же время команда порой сама себя загоняет в угол. С «Актобе» и «Ордабасы» было аж три удаления. Если в КПЛ за это простили, то в Европе точно будет совершенно иначе. Очевидно, что с дисциплиной у игроков «Кайрата» есть трудности, причем удаляются опытные легионеры — Валерий Громыко, Дан Глейзер, Эдмилсон.

Несомненно, на команде в последних матчах сказывается отсутствие Георгия Зарии. Без грузина креатив в игре значительно сократился. Компенсировать эту потерю пока никто не в состоянии и это еще раз указало на однобокость центральных полузащитников «Кайрата». Офри Арад и Дан Глейзер исключительно оборонительные игроки, все что касается созидания они делают либо посредственно, либо плохо.

Сильно разочаровывает тот факт, что на данный момент Адилет Садыбеков по-прежнему не вышел на прежний уровень, ну или у него просто нет возможности набрать игровой тонус. По своим качествам и потенциалу, Садыбеков вместе с Олжасом Байбеком выглядят даже сильнее, чем Арад и Глейзер.

Но, кстати, старт еврокубков может увеличить количество игрового времени для всех футболистов ротации, поскольку выступать на два фронта одним составом невозможно.

В общем, «Кайрат» выглядит противоречиво перед стартом ЛЧ. С одной стороны, есть результат в КПЛ, с другой — заметно в чем команда уязвима и пока совершенно непонятно, как она проявит себя на уровне еврокубков.