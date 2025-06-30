Проблемы с дисциплиной и составом. Готов ли «Кайрат» к Лиге чемпионов?

Да, во всех играх у алматинцев прослеживались те или иные проблемы, но характер позволял команде переламывать даже сложные матчи. Это позитивная тенденция, которая, возможно, возникла после завоевания чемпионства. В прошлые годы «Кайрат» мог играть лучше того же «Ордабасы» и «Актобе», но всякий раз проигрывал. Сейчас алматинцы способны терпеть и не сдаваться в критических ситуациях.