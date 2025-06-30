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«Астон Вилла» объявила об уходе Асенсио и Рэшфорда

«Астон Виллу» покинули пять футболистов, включая Асенсио и Рэшфорда.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пять футболистов, включая арендованных Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, покинули «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

В связи с истечением контрактов ушли 35-летний голкипер Робин Ульсен и 29-летний защитник Кортни Хаус. В минувшем сезоне шведский вратарь провел за команду пять игр (7 пропущенных голов, 1 сухой матч). Он выступал за «Астон Виллу» с 2019 года. Англичанин испытывал проблемы с коленом и последние два года не выходил на поле в официальных матчах.

Три арендованных футболиста вернутся в расположение своих команд. Асенсио — в «ПСЖ», Рэшфорд — в «Манчестер Юнайтед», Аксель Дисаси — в «Челси».

По итогам минувшего сезона «Астон Вилла» заняла шестое место в турнирной таблице АПЛ. Бирмингемцы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме встреч уступили победителю розыгрыша «ПСЖ» (1:3, 3:2).

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