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Витсель покинул мадридский «Атлетико»

«Атлетико» объявил об уходе защитника Витселя из-за истечения контракта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бельгийский защитник Аксель Витсель покинул мадридский «Атлетико» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Витселю 36 лет. Он перешел в «Атлетико» в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии» в качестве свободного агента. Всего за клуб он провел 116 матчей, в которых забил три гола. В прошлом сезоне на его счету 21 игра во всех турнирах. Защитник отметился забитым мячом в одном матче клубного чемпионата мира в США.

Также Витсель выступал за китайский «Тяньцзинь Тяньхай», петербургский «Зенит», португальскую «Бенфику» и бельгийский «Стандард».

Кроме того, «Атлетико» объявил об уходе защитников Сесара Аспиликуэты и Рейнилду. 35-летний испанец выступал за клуб с июля 2023 года, а 31-летний представитель Мозамбика — с января 2022-го.