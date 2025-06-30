МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бельгийский защитник Аксель Витсель покинул мадридский «Атлетико» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Витселю 36 лет. Он перешел в «Атлетико» в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии» в качестве свободного агента. Всего за клуб он провел 116 матчей, в которых забил три гола. В прошлом сезоне на его счету 21 игра во всех турнирах. Защитник отметился забитым мячом в одном матче клубного чемпионата мира в США.
Также Витсель выступал за китайский «Тяньцзинь Тяньхай», петербургский «Зенит», португальскую «Бенфику» и бельгийский «Стандард».
Кроме того, «Атлетико» объявил об уходе защитников Сесара Аспиликуэты и Рейнилду. 35-летний испанец выступал за клуб с июля 2023 года, а 31-летний представитель Мозамбика — с января 2022-го.