Витсель покинул мадридский «Атлетико»

Витселю 36 лет. Он перешел в «Атлетико» в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии» в качестве свободного агента. Всего за клуб он провел 116 матчей, в которых забил три гола. В прошлом сезоне на его счету 21 игра во всех турнирах. Защитник отметился забитым мячом в одном матче клубного чемпионата мира в США.