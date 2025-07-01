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«Ботафого» объявил об увольнении главного тренера, поблагодарив за победу над «ПСЖ»

Португальский специалист Ренато Пайва покинул пост главного тренера «Ботафого» после поражения от «Палмейраса» (0:1 д. вр.) в ⅛ финала клубного чемпионата мира — 2025. Об увольнении 55-летнего тренера официально объявила пресс-служба бразильской команды.

Источник: Чемпионат.com

«Ренато Пайва больше не является тренером основной команды. Решение было донесено до специалиста в воскресенье, 29 июня. Клуб благодарит Пайву и его помощников за предоставленные услуги в последние месяцы — с акцентом на историческую победу над “ПСЖ” на клубном чемпионате мира и квалификацию в ⅛ финала турнира.

Джон Текстор и совет директоров находятся в поисках нового тренера, который возьмёт на себя задачу продолжить путь к титулам, сражаясь за Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии, а также за титул Кубка Бразилии«, — говорится в сообщении пресс-службы “Ботафого” в клубных соцсетях.

«Ботафого» одолел действующих победителей Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группы В клубного ЧМ. Единственный гол на 36-й минуте забил форвард Игор Жезус. Ренато Пайва возглавлял «Ботафого» с февраля текущего года.