«Ботафого» объявил об увольнении главного тренера, поблагодарив за победу над «ПСЖ»

«Ренато Пайва больше не является тренером основной команды. Решение было донесено до специалиста в воскресенье, 29 июня. Клуб благодарит Пайву и его помощников за предоставленные услуги в последние месяцы — с акцентом на историческую победу над “ПСЖ” на клубном чемпионате мира и квалификацию в ⅛ финала турнира.