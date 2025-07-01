«Интер Майами» и Месси заинтересованы в продлении контракта, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский футбольный клуб «Интер Майами» и аргентинец Лионель Месси заинтересованы в продлении соглашения, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на источники в команде.
Действующий контракт 38-летнего форварда с клубом MLS рассчитан до конца 2025 года. По информации источника, стороны положительно относятся к продлению сотрудничества и принимают необходимые шаги.
Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Восьмикратный обладатель Золотого мяча провел за клуб 63 матча, в которых забил 50 голов.
Ранее «Интер Майами» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, где в ⅛ финала проиграл действующему победителю Лиги чемпионов французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.