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«Интер Майами» и Месси заинтересованы в продлении контракта, пишут СМИ

Романо: «Интер Майами» и Месси заинтересованы в подписании нового контракта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский футбольный клуб «Интер Майами» и аргентинец Лионель Месси заинтересованы в продлении соглашения, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на источники в команде.

Действующий контракт 38-летнего форварда с клубом MLS рассчитан до конца 2025 года. По информации источника, стороны положительно относятся к продлению сотрудничества и принимают необходимые шаги.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Восьмикратный обладатель Золотого мяча провел за клуб 63 матча, в которых забил 50 голов.

Ранее «Интер Майами» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, где в ⅛ финала проиграл действующему победителю Лиги чемпионов французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.