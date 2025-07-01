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Футболисты Сане и Дайер покинули «Баварию»

Полузащитник Лерой Сане и защитник Эрик Дайер покинули мюнхенскую «Баварию».

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полузащитник Лерой Сане и защитник Эрик Дайер покинули мюнхенскую «Баварию» по истечении срока контрактов, сообщается на сайте футбольного клуба.

Сане 29 лет. Он перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Всего за клуб он провел 223 матча, в которых отметился 61 голом. Вместе с мюнхенцами он четыре раза выиграл Бундеслигу, два раза — Суперкубок страны, один раз — Суперкубок УЕФА. 1 июля немец присоединится к турецкому «Галатасараю».

Дайер был арендован «Баварией» у «Тоттенхэма» в январе 2024 года. Летом того же года клуб подписал с футболистом полноценный контракт. Защитник провел за мюнхенцев 48 игр, в которых забил три гола. В мае стало известно, что 31-летний Дайер заключил контракт с «Монако», состав которого пополнит 1 июля.

«Бавария» продолжает выступление на клубном чемпионате мира в США. 5 июля в Атланте мюнхенцы сыграют с «Пари Сен-Жермен» в ¼ финала турнира.

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