Футболисты Сане и Дайер покинули «Баварию»

Сане 29 лет. Он перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в июле 2020 года. Всего за клуб он провел 223 матча, в которых отметился 61 голом. Вместе с мюнхенцами он четыре раза выиграл Бундеслигу, два раза — Суперкубок страны, один раз — Суперкубок УЕФА. 1 июля немец присоединится к турецкому «Галатасараю».