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Бразильцы выбили финалиста ЛЧ с клубного ЧМ! «Интеру» не везло, но наказали его элитно

«Флуминенсе» помогли победить сейвы 44-летнего вратаря и штанги.

Источник: Getty Images

Первый сюрприз в плей-офф клубного чемпионата мира! «Интер» проиграл «Флуминенсе» и вылетел уже в ⅛ финала. А бразильцев ждёт в четвертьфинале победитель пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

«Флуминенсе» подстроился под «Интер» — главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Ренато Гаушо сыграл в этот раз с пятью защитниками. Уже с четвёртой минуты бразильцы обороняли не нулевую ничью, а счёт 1:0. Они забили быстрый гол в ворота финалиста Лиги чемпионов! «Флуминенсе» реализовал первый же удар по воротам. Эта атака по правому флангу началась с того, что полузащитник Мартинелли накрыл в прессинге де Врея. Ситуация быстро развернулась, и у «Интера» уже не было численного преимущества у собственных ворот. Вдобавок после кросса бразильцам повезло с отскоком. Мяч прилетел к потерянному во вратарской центрфорварду Кано. 37-летний аргентинец блестяще разобрался в эпизоде: ударил головой от земли — и мяч после рикошета пролетел между ног не ожидавшему такого голкиперу Зоммеру.

Выйдя вперёд, «Флуминенсе» присел в низкий блок, чтобы максимально затруднить атакующую игру миланцам. У «Интера» был огромный перевес по владению (70% против 30%), но «нерадзурри» с трудом находили свободное пространство на чужой трети поля. Единственный опасный момент в первой половине тайма команда Кристиана Киву создала в результате простого длинного заброса за спины на Мхитаряна. Генрих не стал бить, а принял лучшее решение в штрафной — сделал пас на второй темп Димарко. Оппонент опоздал за левым латералем «Интера», однако тот не сумел поднять мяч на нужную высоту. Поэтому 44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио совершил сейв.

Больше ничего серьёзного у ворот Фабио «Интер» до перерыва не соорудил. «Нерадзурри» недоставало командной скорости. Очевидно, по множеству причин: жара, конец тяжёлого длительного сезона, умело обороняющийся противник. Миланцы даже на стандартах у чужих ворот не могли выиграть верх — настолько здорово защищался «Флуминенсе» во главе с опытнейшим Тьяго Силвой. В компенсированное время Мхитарян на эмоциях едва не организовал массовую драку. Правда, самого Генриха спровоцировал Ренато Гаушо, отбросивший мяч, который хотел выбросить из аута армянский полузащитник. Мхитарян толкнул грудью 62-летнего тренера, и на место конфликта слетелись игроки обеих команд. К счастью, до UFC на футбольном поле не дошло.

«Флуминенсе» в первом тайме был даже ближе ко второму голу, нежели «Интер» к тому, чтобы отыграться. У бразильцев выделялся индивидуальными действиями колумбиец Арьяс, которого, к слову, в течение нескольких трансферных окон безуспешно пытался подписать «Зенит». По этому матчу понятно зачем. Арьяс создал ещё один голевой момент, разыграв двоечку с партнёром и пробив издали. Зоммер не слишком удачно отбил мяч — Шавьер простил «Интер» на добивании. Потом бразильцы забили после кросса из правого полуфланга и пары скидок, вот только все их усилия сломал офсайд.

После перерыва «Интер» продолжал давить и при этом вязнуть на половине поля «Флуминенсе», как в болоте. Бразильцы играли так, словно каждую неделю противостоят командам уровня финалиста ЛЧ. Поразительная уверенность! Киву добавил энергии команде, выпустив молодых — Карбони, Сучича, Луиса Энрике. Тем не менее первый голевой момент во втором тайме тоже нашёл «Флу». После аута и тонкого пропуска мяча Арьяс зарядил издали. У колумбийца получился идеальный дальний удар под самую штангу, но Зоммер спас «Интер» выдающимся сейвом.

Лишь в середине тайма у ворот Фабио стало по-настоящему горячо. Подуставшие игроки «Флуминенсе» начали терять концентрацию, где-то не добегать. «Интер» требовал пенальти за попадание мяча в руку Тьяго Силвы, но она, судя по повтору, находилась в естественном положении. Потом сумасшедший момент загубил невезучий в этот день де Врей. «Нерадзурри» после стандарта вернули мяч в штрафную, где Мартинес выиграл воздух и сделал скидку на открывшегося в створе нидерландца, а Стефан умудрился не забить из вратарской. Ковырнул мяч, промахнулся. Оправдывает де Врея одно — защитник.

Последние минуты — максимальное давление со стороны «Интера» и белый бразильский «автобус» в штрафной Фабио. Несмотря на плотную, отчаянную игру «Флуминенсе» в обороне, Лаутаро должен был забивать дважды. В одном эпизоде после удара капитана миланцев команду Ренато Гаушо спас голкипер- «старичок», в другом — штанга. Без фарта такие матчи не вытащить, и «Флу» на поле стадиона в Шарлотте широко улыбалась фортуна. А в компенсированное время махнувший рукой на оборону «Интер» пропустил ещё раз. Никто не помешал Эркулесу свободно пробить из-за штрафной. Этот гол стал приговором для «нерадзурри» и завершил их выступление на КЧМ.

Интер
0:2
Первый тайм: 0:1
Флуминенсе
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
30.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bank of America Stadium
Главные тренеры
Кристиан Киву
Ренату Гаушу
Голы
Флуминенсе
Херман Кано
3′
Эркулес
90+3′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
36
Маттео Дармиан
6
Стефан де Врей
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
38′
71′
30
Карлос Аугусту
2
Дензел Дюмфрис
53′
8
Петар Сучич
21
Кристьян Асллани
8′
53′
45
Валентин Карбони
22
Генрих Мхитарян
53′
11
Луис Энрике
9
Маркус Тюрам
66′
70
Себостьяно Эспозито
Флуминенсе
1
Фабиу
2
Самуэл Шавьер
6
Родригес Мартинс Рене
35′
3
Тиагу Силва
4
Игнасио
22
Хуан Пабло Фрейтес
26′
21
Джон Ариас
8
Мартинелли
60′
35
Эркулес
16
Нонато
60′
45
Лима
5
Факундо Бернал
81′
29
Тиагу Сантуш
85′
14
Херман Кано
16′
66′
9
Эвералдо
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
15
Фолы
16
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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