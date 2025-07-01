Бразильцы выбили финалиста ЛЧ с клубного ЧМ! «Интеру» не везло, но наказали его элитно

«Флуминенсе» подстроился под «Интер» — главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Ренато Гаушо сыграл в этот раз с пятью защитниками. Уже с четвёртой минуты бразильцы обороняли не нулевую ничью, а счёт 1:0. Они забили быстрый гол в ворота финалиста Лиги чемпионов! «Флуминенсе» реализовал первый же удар по воротам. Эта атака по правому флангу началась с того, что полузащитник Мартинелли накрыл в прессинге де Врея. Ситуация быстро развернулась, и у «Интера» уже не было численного преимущества у собственных ворот. Вдобавок после кросса бразильцам повезло с отскоком. Мяч прилетел к потерянному во вратарской центрфорварду Кано. 37-летний аргентинец блестяще разобрался в эпизоде: ударил головой от земли — и мяч после рикошета пролетел между ног не ожидавшему такого голкиперу Зоммеру.