Арсен Венгер оценил тренерские способности Фабрегаса, Алонсо и Артеты

Это правда, что он не говорил много в раздевалке, но у него был свой характер во время игры. Он был более тихим со своими товарищами по команде, а на поле его окружали отличные игроки, как в «Арсенале», так и в национальной сборной. Он хорошо понимал игру и был умным, хотя я не ожидал, что он станет тренером так быстро.