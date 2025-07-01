Мегасенсация «Сити» на КЧМ! «Аль-Хиляль» забил 4 и выбил Гвардиолу в дополнительное время!

Гол «Манчестер Сити» получился скандальным. Игроки «Аль-Хиляля» стали сразу апеллировать к судье Хесусу Валенсуэле. И повод был: Аит-Нури во время комбинации подыграл себе рукой. Однако арбитр вместе с VAR посчитали, что Райан не действовал умышленно. Проверка заняла около трёх-четырёх минут. Затем Валенсуэла дал свисток о возобновлении игры, но футболисты «Аль-Хиляля» увидели повтор на экране и снова помчались спорить с судьёй. Безрезультатно: арбитр на весь стадион сообщил, что нарушения не было и гол никто не отменит. Не самое очевидное решение, которое точно будут обсуждать.