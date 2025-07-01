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Оразов близок к переходу в «Елимай». Это похоронит его европейскую карьеру?

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов может вернуться в КПЛ в ближайшее время и стать игроком «Елимая». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это выгодный трансфер для клуба и национальной команды, но не для футболиста.

Источник: КФФ

Да, сезон Оразова в Дании получился скорее разочаровывающем в индивидуальном плане. Если в первой части кампании Рамазан был как минимум игроком обоймы, то во второй окончательно сел на лавку и ему предоставляли мизерное время.

Оразов уже не раз возвращался домой из Европы и всякий раз такой камбэк был позитивным. Как в «Актобе», так и в «Тоболе» игрок выходил на ведущие роли, проявлял свои лучшие качества и находился в хорошей форме.

Сейчас, потенциальный трансфер в «Елимай» может дать тот же эффект. Оразов именно тот, кто нужен нынешней команде Карповича. В центре поля «Елимаю» необходим полузащитник с набором качеств Оразова — мобильный, креативный, универсальный. Изначально, на эту роль брали белоруса Евгения Березкина, но хавбек получил тяжелую травму еще до старта сезона и до сих пор не восстановился.

Игровая практика в «Елимае» почти наверняка вернет Оразова в сборную Казахстана. И это тоже плюс, но именно для команды Али Алиева.

Однако, если рассматривать карьеру Оразова в проекции Европы, то возвращение в КПЛ уже не выглядит оптимальным решением. Ему уже 27 лет. Были две серьезные попытки попробовать себя заметных лигах (Словения, Дания) и обе не увенчались фундаментальным успехом.

Это факторы, на которые несомненно будут смотреть в Европе, если Оразов захочет туда вернуться. И прямо скажем, они не в пользу Рамазана. То есть, трансфер в «Елимай» может минимизировать шансы игрока на дальнейшее продолжение карьеры в европейском футболе.

И сейчас Оразову предстоит принять крайне непростое решение. Продолжить искать счастье в Европе, пробовать и найти предложение из другой лиги. Или же вернуться в зону комфорта, в теплую ванну. Однако, это грозит ему тем, чтобы остаться в ней уже окончательно.