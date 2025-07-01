Оразов близок к переходу в «Елимай». Это похоронит его европейскую карьеру?

Сейчас, потенциальный трансфер в «Елимай» может дать тот же эффект. Оразов именно тот, кто нужен нынешней команде Карповича. В центре поля «Елимаю» необходим полузащитник с набором качеств Оразова — мобильный, креативный, универсальный. Изначально, на эту роль брали белоруса Евгения Березкина, но хавбек получил тяжелую травму еще до старта сезона и до сих пор не восстановился.