«Актобе» подписал казахстанца из чемпионата России

Выпускник актауского футбола, за свою карьеру он выступал за «Кайрат», «Каспий», «Астану» и «Окжетпес». За последние полтора года он выступал за российский ФК «Камаз», сыграв в восьми матчах. Также он сыграл в 26 матчах за молодежную сборную Казахстана.