«Актобе» подписал казахстанца из чемпионата России

Выпускник актауского футбола, за свою карьеру он выступал за «Кайрат», «Каспий», «Астану» и «Окжетпес». За последние полтора года он выступал за российский ФК «Камаз», сыграв в восьми матчах. Также он сыграл в 26 матчах за молодежную сборную Казахстана.
Отметим, что сегодня, 1 июля, «Актобе» представил казахстанского нападающего Вячеслава Швырева.
Отметим, «Актобе» набрал 29 очков и идет на третьем месте в КПЛ-2025. В квалификации Лиги Европы «красно-белые» сыграют с польской «Легией». Первый матч в Варшаве пройдет в ночь с 10 на 11 июля — ответный в Казахстане, состоится 17 июля.