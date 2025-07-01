Трент и Беллингем — в стартовом составе «Реала» на матч против «Ювентуса» на КЧМ-2025

Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.
У «Реала» с первых минут появятся его английские звезды — защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джуд Беллингем.
Состав «Реала»: Куртуа, Хейсен, Рюдигер, Гарсия, Трент, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Торрес.
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