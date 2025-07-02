Стали известны даты очных матчей «Барселоны» и «Реала» в новом сезоне Ла Лиги

Вторая очная встреча испанских грандов пройдёт в 35-м туре Ла Лиги, которая состоится 10 мая. Команды сыграют на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу».
В первом круге минувшего сезона испанской Примеры подопечные Ханс-Дитера Флика разгромили «Реал» со счётом 4:0. Во втором круге каталонский клуб победил команду Карло Анчелотти со счётом 4:3. «Барселона» стала чемпионом Испании, «сливочные» заняли второе место.
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