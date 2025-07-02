Мбаппе вернулся, но у «Реала» появился неожиданный герой. Гонсало Гарсия принес Мадриду успех против «Ювентуса»

Матч «Реала» с «Ювентусом» — как десерт в последний день ⅛ финала. Главная афиша первого раунда плей-офф, на которой в любой другой ситуации красовался бы портрет Мбаппе. Но Килиан, пропустив весь групповой турнир из-за гастроэнтерита и потеряв несколько килограммов, начал встречу в Майами-Гарденс на скамейке запасных. А стартовая расстановка «Королевского клуба» приняла черты, присущие «Байеру» Хаби Алонсо. Новый тренер сливочных переключился на тройку центральных защитников, опробовав такой вариант еще по ходу встречи с «Зальцбургом».
Нужно больше времени, чтобы понять — начал ли Алонсо глобальную тактическую перестройку, либо это была частичная подстройка под «Ювентус». Пока же можно отметить новую роль Арды Гюлера. Турка привычнее видеть слева в атакующей тройке, сам он любит роль «десятки», но на данном этапе Арда — глубинный диспетчер. И это точно не попытка найти наследника Крооса или Модрича, потому что и схема у «Реала» иная, и набор достоинств у Гюлера отличается от арсенала повесившего бутсы на гвоздь немца и прощающегося с Мадридом по окончании КЧМ хорвата.
«Ювентус» же «Реала» точно не боялся, и не выбирал соперника в плей-офф. По большому счету, первое место в группе принесли в жертву. Да, проигрывать 2:5, как случилось против «Манчестер Сити», неприятно и болезненно. Зато лидеры, включая всю атакующую тройку, отдохнули и к играм на выбывание подошли свежими. В дебюте это проявилось в полной мере, однако Кенан Йылдыз крайне неудачно пробил из штрафной, а когда туринский турок отправил Коло Муани один на один, француз перебросил как Куртуа, так и ворота.
В какой-то момент возникло стойкое ощущение, что бьянконери слишком легко преодолевают центр поля. Однако штаб «Реала» чуть изменил настройки, после чего матч как минимум выровнялся. А во второй половине тайма уже мадридцы оказались ближе к успеху. Правда, против выступил Ди Грегорио, который сначала не позволил забить атаковавшему с острого угла Беллингему, а в добавленное к стартовой 45-минутки время в броске вытянул из угла фирменный выстрел Вальверде. В общем, к перерыву можно было констатировать равновесие как по счету, так и по игре. При этом никто не стремился форсировать события, и в плане зрелищности самая рейтинговая встреча уступала любому из уже прошедших матчей плей-офф.
Зато на второй тайм «Реал» вышел, словно решив компенсировать зрителям то, что они не получили в первые 45 минут. Другой темп и уровень давления на соперника, а главное — совсем другие эмоции. Степень остроты мадридских атак росла в геометрической прогрессии. Ди Грегорио становилось сложнее с каждым ударом. Вслед за Беллингемом вратаря серьезно напряг поддержавший атаку Хейсен, а когда оборону «Юве» уже измотали, над ней под подачу Александера-Арнолда в буквальном смысле взлетел вогнавший мяч под перекладину Гонсало Гарсия. Есть третий гол еще недавно выступавшего за вторую команду форварда, который компенсировал отсутствие Мбаппе!
И когда восторженно встреченный трибунами Килиан все же появился на поле, новому герою Мадрида досталась персональная овация. Возможно, именно 21-летний Гарсия станет в новом сезоне такой же дополнительной опцией в звездной мадридской атаке, какой в свое время был Хоселу. Тем более, развитие футболистов — конек Алонсо. Ну, а «Ювентус» в ответ предложить ничего не смог, и скромное по счету поражение итальянцев — персональная заслуга Ди Грегорио. В числе прочего голкипер не дал состояться одному из самых красивых голов турнира, когда не позволил Вальверде забить ударом через себя.
«Реал» продолжает поход за шестым трофеем КЧМ, и с кем бы он не сыграл в четвертьфинале — с «Боруссией» или «Монтерреем» — привычно будет очевидным фаворитом. А мы гарантированно получим дополнительную интригу — дуэль Джуда и Джоба Беллингемов, либо встречу 39-летнего Серхио Рамоса с главной командой своей жизни.
Андрей Кузичев