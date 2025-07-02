Мбаппе вернулся, но у «Реала» появился неожиданный герой. Гонсало Гарсия принес Мадриду успех против «Ювентуса»

В какой-то момент возникло стойкое ощущение, что бьянконери слишком легко преодолевают центр поля. Однако штаб «Реала» чуть изменил настройки, после чего матч как минимум выровнялся. А во второй половине тайма уже мадридцы оказались ближе к успеху. Правда, против выступил Ди Грегорио, который сначала не позволил забить атаковавшему с острого угла Беллингему, а в добавленное к стартовой 45-минутки время в броске вытянул из угла фирменный выстрел Вальверде. В общем, к перерыву можно было констатировать равновесие как по счету, так и по игре. При этом никто не стремился форсировать события, и в плане зрелищности самая рейтинговая встреча уступала любому из уже прошедших матчей плей-офф.