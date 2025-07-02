Глава Ла Лиги пообещал сделать все, чтобы клубный ЧМ больше не проводился

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал сделать все возможное, чтобы клубный чемпионат мира по футболу больше никогда не проводился.
Турнир проходит в США, он завершится 13 июля. В нем впервые участвуют 32 команды. Во вторник мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал, обыграв итальянский «Ювентус» (1:0), следующим соперником «сливочных» будет дортмундская «Боруссия».
«Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не повторился», — цитирует Тебаса As.
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