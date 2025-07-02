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Куртуа оценил уровень клубного чемпионата мира по футболу

Куртуа назвал уровень клубного чемпионата мира по футболу высоким.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал высоким уровень клубного чемпионата мира по футболу.

Турнир проходит в США, он завершится 13 июля. В нем впервые участвуют 32 команды. Во вторник мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал, обыграв итальянский «Ювентус» (1:0), следующим соперником «сливочных» будет дортмундская «Боруссия».

«Те из нас, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Если вы верите четырем пользователям соцсетей, которые заявляют, что уровень низкий, вы ошибаетесь. Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские команды хороши, что “Аль-Хиляль” — отличная команда, что “Монтеррей” сегодня может легко обыграть “Боруссию”, а не то, что европейские команды лучшие. Уровень турнира высок, и это демонстрирует каждая игра. Я думаю, что будет еще много хороших игр, за которыми интересно понаблюдать», — цитирует Куртуа Marca.

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