Куртуа оценил уровень клубного чемпионата мира по футболу

«Те из нас, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Если вы верите четырем пользователям соцсетей, которые заявляют, что уровень низкий, вы ошибаетесь. Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские команды хороши, что “Аль-Хиляль” — отличная команда, что “Монтеррей” сегодня может легко обыграть “Боруссию”, а не то, что европейские команды лучшие. Уровень турнира высок, и это демонстрирует каждая игра. Я думаю, что будет еще много хороших игр, за которыми интересно понаблюдать», — цитирует Куртуа Marca.