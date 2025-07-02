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«Актобе» подписал в нападение участника Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Актобе» объявил о подписании контракта с нападающим из сборной Нигера Даниэлем Сосой, передают Vesti.kz. Соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Актобе» объявил о подписании контракта с нападающим из сборной Нигера Даниэлем Сосой, передают Vesti.kz. Соглашение с игроком рассчитано до 31 декабря 2026 года.

26-летний форвард является воспитанником академии ганского клуба «Нубл Аррикс». На юношеском уровне Соса выступал за израильские клубы «Маккаби» Нетания и «Бейтар Нес Тубрук». Первым его профессиональным клубом футболиста стал нигерский клуб АСФАН, вместе с которым он стал бронзовым призером чемпионата страны и принимал участие в Лиги Чемпионов КАФ.

Последним клубом нападающего был украинский «Кривбасс», где за два сезона он провел 47 матчей и отличился пятью голами.

В 2021—2022 годах Соса защищал цвета белорусской команды «Ислочь». В составе клуба из чемпионата Беларуси он сыграл 43 матча и забил 15 мячей.

Также в его активе пять голов в 24 матчах за сборную Нигера.