«Актобе» подписал в нападение участника Лиги чемпионов

26-летний форвард является воспитанником академии ганского клуба «Нубл Аррикс». На юношеском уровне Соса выступал за израильские клубы «Маккаби» Нетания и «Бейтар Нес Тубрук». Первым его профессиональным клубом футболиста стал нигерский клуб АСФАН, вместе с которым он стал бронзовым призером чемпионата страны и принимал участие в Лиги Чемпионов КАФ.