Новая звезда «Реала» установил рекорд на клубном чемпионате мира

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия отметился уникальным достижением на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, проходящего в США, передают Vesti.kz.
21-летний форвард принес «сливочным» победу над туринским «Ювентусом» (1:0) в матче ⅛ финала, забив победный гол на 54-й минуте игры.
Как отмечает Opta, Гарсия — единственный игрок, напрямую поучаствовавший в голах своей команды во всех встречах клубного ЧМ-2025. Ранее испанец забил по одному мячу «Ред Булл Зальцбургу» и «Аль-Хилялю», а в игре с «Пачукой» отметился ассистом.
Таким образом, в активе Гарсии три забитых гола в четырех играх при Хаби Алонсо.
Добавим, что в ¼ финала клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».