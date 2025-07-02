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Тренер «Ювентуса» раскрыл, почему десять игроков попросили замену

Тудор: десять игроков попросили замену в матче против «Реала» из-за усталости.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Тренер итальянского «Ювентуса» Игорь Тудор рассказал, что десять игроков его команды попросили замен из-за усталости во время матча плей-офф клубного чемпионата мира по футболу против испанского «Реала».

Турнир проходит в США, он завершится 13 июля. В нем впервые участвуют 32 команды. В матче ⅛ финала «Ювентус» во вторник проиграл «Реалу» со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

По словам хорвата, несмотря на интенсивную ротацию во время турнира, игрокам было трудно адаптироваться к «действительно сложным условиям». Температура во Флориде во время матча достигла 31 градуса.

«Сегодня условия были действительно тяжелыми. Десять игроков попросили меня заменить их. Они были очень уставшими. Это конец долгого сезона, игроки находились в состоянии большого стресса, у них кончилась энергия. Условия игры были действительно тяжелыми, жара и высокая влажность сильно усложняли ситуацию. Теперь нам нужно отдохнуть и вернуться к работе, став сильнее», — цитирует Тудора L'Equipe.

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