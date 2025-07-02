Тренер «Ювентуса» раскрыл, почему десять игроков попросили замену

«Сегодня условия были действительно тяжелыми. Десять игроков попросили меня заменить их. Они были очень уставшими. Это конец долгого сезона, игроки находились в состоянии большого стресса, у них кончилась энергия. Условия игры были действительно тяжелыми, жара и высокая влажность сильно усложняли ситуацию. Теперь нам нужно отдохнуть и вернуться к работе, став сильнее», — цитирует Тудора L'Equipe.