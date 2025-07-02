«Реал» выбил «Юве», но на победу в КЧМ претендовать не готов. Команда Алонсо слишком сырая

К слову, сам Хаби, кажется, тоже не до конца решил, в каком направлении двигаться. С «Аль-Хилялем» и «Пачукой» он играл в четыре защитника, а на «Зальцбург» и «Ювентус» вышел с тремя. В принципе, не сказать, что переход к новой схеме как-то существенно повлиял на рисунок, потому что при атаках Тчуамени снова оказывался в полузащите, но непоследовательность Алонсо на фоне отсутствия изменений лишь усиливает общее недоумение. Прямо по ходу турнира затеять локальную перестройку, когда команда создается заново, — неужели это нервы?