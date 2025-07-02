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«Реал» выбил «Юве», но на победу в КЧМ претендовать не готов. Команда Алонсо слишком сырая

Хаби нужно время, чтобы все настроить.

Источник: Reuters

Клубный чемпионат мира еще до старта интриговал многими вещами. Во-первых, ни у кого не было четкого понимания, чего вообще ждать от турнира, ведь подобного в мировом футболе не происходило. Не меньше вопросов вызывала форма участников — особенно тех, кто прибыл в США в режиме перестройки. В первую очередь речь о грандах.

Больше всех интересовал «Реал». Клуб сменил тренера, совершил громкие трансферы и собирался перерождаться после сезона без значимых трофеев. Процесс действительно запустился — Хаби Алонсо взялся за изменения и пока успешно продвигается по сетке КЧМ. Мадрид пропустил всего два гола в четырех матчах, ни разу не проиграл и уже добрался до четвертьфинала, разобравшись в первой стадии плей-офф с «Ювентусом».

Но несмотря на уверенное движение, к игре есть вопросы. Прямо сейчас команда слишком сырая. Безусловно, никто не ждал, что Хаби придет и за несколько недель с нуля построит нечто цельное. Такого и не требовалось. Испанец проводит буквально хирургические манипуляции, но до финального штриха очень далеко. Возможно, слишком далеко — и вот это уже проблема.

Футболисты словно не совсем понимают, как действовать на поле. Против «Юве» мадридцы держали мяч, перекатывая его из стороны в сторону, но долго не могли качественно обострить. То Винисиус запутается в собственном дриблинге, то Трент сделает заброс в свободную даже от партнеров зону, то Вальверде или Тчуамени от бессилия шарахнут издали. Ключевую созидательную роль в середине на себя взял Арда Гюлер — получилось неплохо, он и моменты создавал, и ошибался редко, и единственным в матче сто касаний мяча накопил.

Только этого все равно недостаточно. В «Байере» у Алонсо был феноменальный Джака, который филигранно рулил игрой Леверкузена. Турок пока не дотягивает, а новых Кроосов и Модричей в «Реал» подвозить не спешат.

К слову, сам Хаби, кажется, тоже не до конца решил, в каком направлении двигаться. С «Аль-Хилялем» и «Пачукой» он играл в четыре защитника, а на «Зальцбург» и «Ювентус» вышел с тремя. В принципе, не сказать, что переход к новой схеме как-то существенно повлиял на рисунок, потому что при атаках Тчуамени снова оказывался в полузащите, но непоследовательность Алонсо на фоне отсутствия изменений лишь усиливает общее недоумение. Прямо по ходу турнира затеять локальную перестройку, когда команда создается заново, — неужели это нервы?

Индивидуально барахлят все, кроме разве что бессмертного Вальверде и, может, Хейсена. Да, с кризисным «Ювентусом» для минимальной победы хватило и такого неубедительного футбола (хотя, например, «Сити» его неистово уничтожал). Но дальше, если ситуация останется прежней, «Реал» обязательно вылетит — причем, скорее, даже от клуба не из Европы, учитывая, как представители других континентов страстно бьются в каждом матче.

При этом нельзя говорить о какой-то катастрофе. Мадрид проходит через тяжелейший этап, который требует в том числе терпения. Главное, от графиков не особо отставать и стараться грамотно оценивать происходящее. К тому же плюсы тоже в наличии. Например, из-за болезни Мбаппе весь клубный чемпионат мира основным нападающим проводит 21-летний воспитанник Гонсало Гарсия — у парня уже 3+1 на турнире. Такими темпами и покупать под Килиана никого не придется — молодой заслужил роль второго форварда в новом сезоне.

КЧМ точно очень важен для «Реала». Для Модрича, который прощается. Для «Королевского клуба», который хочет все блестящее. Для Алонсо, которому нужен хороший старт. Да для всех в Мадриде. Любой трофей станет отличным фундаментом перед сложным дебютным сезоном Хаби и обновленной версии команды. Но есть сомнения, что такой «Реал» заслуживает пьедестала. Во всяком случае сейчас.

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
1.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Игор Тудор
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Трент Александр-Арнолд)
54′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
12
Трент Александр-Арнолд
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
87′
7
Винисиус Жуниор
30
Гонсало Гарсия
68′
9
Килиан Мбаппе
8
Федерико Вальверде
90′
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
78′
10
Лука Модрич
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
2
Алберту Кошта
27
Андреа Камбьясо
20
Рандаль Коло Муани
19
Кефрен Тюрам
6
Ллойд Келли
59′
18
Филип Костич
24
Даниэле Ругани
86′
4
Федерико Гатти
7
Франсишку Консейсау
59′
11
Николас Гонсалес
10
Кенан Йылдыз
71′
8
Тен Копмейнерс
5
Мануэль Локателли
86′
16
Уэстон Маккенни
Статистика
Реал
Ювентус
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
21
6
Удары в створ
11
2
Угловые
11
4
Фолы
11
5
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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