Голкипер «Боруссии» Д Кобель: в матче с «Реалом» нам нужно будет повысить свой уровень

"Это действительно приятное чувство, потому что выход в четвертьфинал никогда не бывает само собой разумеющимся. Мы хорошо сыграли против сильного соперника. Особенно в первом тайме, мы полностью контролировали ход игры. Иногда случается, что соперник играет свободнее во втором тайме, когда ему нечего терять. Но мы сохраняли спокойствие и хорошо оборонялись. Мы сохраняли это до финального свистка.