Голкипер «Боруссии» Д Кобель: в матче с «Реалом» нам нужно будет повысить свой уровень

Голкипер немецкой «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель высказался о выходе в ¼ финала клубного чемпионата мира. В ⅛ финала команда обыграла мексиканский «Монтеррей» (2:1) и далее встретится с испанским «Реалом» Мадрид 5 июля.
"Это действительно приятное чувство, потому что выход в четвертьфинал никогда не бывает само собой разумеющимся. Мы хорошо сыграли против сильного соперника. Особенно в первом тайме, мы полностью контролировали ход игры. Иногда случается, что соперник играет свободнее во втором тайме, когда ему нечего терять. Но мы сохраняли спокойствие и хорошо оборонялись. Мы сохраняли это до финального свистка.
По сравнению с групповым этапом, сегодня для нас это определённо был шаг вперёд. Конечно, в матче с «Реалом» нам нужно будет ещё больше повысить свой уровень. Благодаря своим индивидуальным качествам у них есть преимущество. Нам нужно компенсировать это в других областях и провести действительно хороший день", — приводит слова Кобеля официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.