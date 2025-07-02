Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по ⅛ финала КЧМ

К слову, роли Гюлера и Феде тоже меняются. Если при Анчелотти Арда чаще играл ближе к правому флангу, то Алонсо использует его в центре. Причём не на позиции «десятки», а поглубже — ближе к «восьмёрке». Там же располагается и Вальверде. И у него очень большие полномочия в построении игры. Кажется, при Анчелотти Феде никогда не вёл игру так, как сейчас при Алонсо. Через него идут буквально все мячи. Он не вспомогательный элемент в розыгрыше, а самый-самый ключевой.