Китайский футбольный клуб оштрафовали за записки с проклятиями

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Чанчунь Сиду» оштрафован на 30 тысяч юаней (более 4 тысяч долларов) за размещение записок с проклятиями в раздевалке соперников, сообщается на сайте Китайской профессиональной футбольной лиги.