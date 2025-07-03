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Китайский футбольный клуб оштрафовали за записки с проклятиями

Китайский клуб «Чанчунь Сиду» оштрафовали за записки с проклятиями в раздевалке.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Чанчунь Сиду» оштрафован на 30 тысяч юаней (более 4 тысяч долларов) за размещение записок с проклятиями в раздевалке соперников, сообщается на сайте Китайской профессиональной футбольной лиги.

«Чанчунь Сиду» 28 июня принимал на своем поле команду «Шаньси Чондэ Ронхай» в матче третьего по силе дивизиона чемпионата страны и победил со счетом 2:0.

Отмечается, что сотрудники «Чанчунь Сиду» разместили в раздевалке выездной команды «несколько конвертов с суеверными предметами, вызывающими неблагоприятные последствия».

Помимо штрафа, клубу вынесен выговор.