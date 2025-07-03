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28 лет, жена, трое детей — и жизнь оборвалась. Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе

В конце июня он сыграл свадьбу.

Источник: Reuters

Черный день в футболе: нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота ушел из жизни в возрасте 28 лет. Он погиб в результате ДТП в испанской провинции Замора.

Что случилось

По информации Marca, авария произошла на 65-м километре трассы А-52 в районе муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Машина, в которой Диогу находился вместе со своим 26-летним братом Андре, выступавшим за «Пенафиел» из второй лиги Португалии, вылетела с дороги и загорелась.

Как сообщили очевидцы, которые вызвали спасателей и медиков, автомобиль был охвачен пламенем, оно также перекинулось на близлежащую растительность. Оба футболиста погибли на месте.

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Он был не просто фантастическим футболистом, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, а необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной радостью и авторитетом в самом сообществе…

Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболистов минутой молчания в этот четверг перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы. Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — указано в сообщении Федерации футбола Португалии.

Карьера

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в 2020 году за 44,7 миллиона евро и стал с мерсисайдцами чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее он также выступал за «Порту» и «Атлетико». В сборной Португалии форвард провел 49 матчей и забил 14 мячей.

В мае Диогу поднял над головой кубок АПЛ вместе с партнерами по «Ливерпулю», а в июне выиграл Лигу наций с Португалией.

22 июня Жота женился на своей девушке Рут Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались с 2013 года. После этого футболист выложил в соцсети фотографии с подписью «Да, навсегда». На снимках пара была с тремя детьми: Денисом (2021 г.), Дуарте (2023 г.) и девочкой 2024 года рождения, имя которой не разглашается.

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