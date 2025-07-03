28 лет, жена, трое детей — и жизнь оборвалась. Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе

«Федерация футбола Португалии и все португальское футбольное сообщество полностью опустошены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы сегодня утром в Испании. Он был не просто фантастическим футболистом, сыгравшим почти 50 матчей за национальную сборную, а необыкновенной личностью, уважаемой всеми его товарищами по команде и соперниками, человеком с заразительной радостью и авторитетом в самом сообществе…



Федерация футбола Португалии уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память футболистов минутой молчания в этот четверг перед матчем нашей команды с Испанией на женском чемпионате Европы. Мы потеряли двух чемпионов. Смерть Диогу и Андре стала невосполнимой утратой для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — указано в сообщении Федерации футбола Португалии.