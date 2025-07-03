Клопп и Инфантино выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты

«Это момент, с которым мне тяжело справиться! Должен быть в этом какой-то более высокий замысел! Но я его не вижу! У меня разрывается сердце от новости о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим футболистом, но и прекрасным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем ужасно по тебе скучать! Все мои молитвы, мысли и силы — Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил. Покойся с миром», — написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Клопп, который руководил «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год.