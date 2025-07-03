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Клопп и Инфантино выразили соболезнования в связи с гибелью Жоты

Клопп и Инфантино выразили соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразили соболезнования в связи с гибелью португальского футболиста «красных» Диогу Жоты.

Ранее Marca сообщила, что нападающий погиб в четверг в возрасте 28 лет в дорожно-транспортном происшествии в испанской провинции Самора. По информации СМИ, авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. У Lamborghini, в котором футболист ехал со своим братом Андре Силвой, во время обгона другого автомобиля лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Позднее гибель футболиста подтвердила Португальская футбольная федерация (FPF).

«Это момент, с которым мне тяжело справиться! Должен быть в этом какой-то более высокий замысел! Но я его не вижу! У меня разрывается сердце от новости о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим футболистом, но и прекрасным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем ужасно по тебе скучать! Все мои молитвы, мысли и силы — Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил. Покойся с миром», — написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Клопп, который руководил «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год.

«Мне глубоко печально слышать о трагической гибели Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Диогу было всего 28 лет, он уже добился выдающейся карьеры и имел впереди еще множество великих лет, в то время как его брат Андре успешно выступал за “Пенафиел”. Их будет ужасно не хватать всем, кто знал их, а также всему мировому футбольному сообществу. От имени ФИФА и всей футбольной семьи мои мысли с их близкими и друзьями, а также со всеми в “Ливерпуле”, “Пенафиеле” и FPF. Пусть они покоятся с миром», — написал Инфантино в сториз Instagram.

В мае Жота стал чемпионом Англии, а в июне во второй раз выиграл Лигу наций вместе с национальной командой. 22 июня футболист женился. Пара воспитывала троих детей.

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в 2020 году за 44,7 миллиона евро. Помимо победы в чемпионате Англии, он становился с мерсисайдцами обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее он также выступал за португальский «Порту» и испанский «Атлетико». В сборной Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей. Андре Силве было 25 лет. Он перешел в «Пенафиел» в 2023 году. В составе команды полузащитник принял участие в 62 матчах.

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