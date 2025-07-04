Диогу Жота — выдающийся футболист. Вот почему фанаты «Ливерпуля» были от него без ума

Утром 3 июля футбольный мир поразила ужасная трагедия. Вингер «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Вместе с ним скончался его младший брат Андре — тоже футболист, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии. Совсем недавно Жота сыграл свадьбу, его супруга Руте Кардосо осталась многодетной вдовой. Сложно представить, что сейчас переживает семья португальца — такого не пожелаешь никому.
Жота был по-настоящему особенным игроком, хоть часто и оставался в тени других нападающих «Ливерпуля»: Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино. Даже о Дарвине Нуньесе с его странными промахами говорили чаще. Но вдумчивые болельщики всегда видели в Диогу огромный талант, всеми гранями которого он сверкал на футбольном поле.
Главным навыком португальца было его удивительное хладнокровие перед воротами, уверенная хватка снайпера. Он не делал лишних движений, внешне его голы смотрелись безъязыко и просто — но в этом и есть настоящая футбольная красота. Никаких экстрафинтов, никаких португальских переступов для хайлайтов на ютубе. Только серия необходимых касаний, чтобы достичь главного — забить гол.
Вот недавний мяч Диогу в ворота «Эвертона», ставший — как же это грустно произносить — последним в его футбольной жизни. Это классический, концентрированный Жота: по касанию на каждую обводку и грамотный удар вне досягаемости голкипера. Своим последним голом португалец принес «Ливерпулю» победу в мерсисайдском дерби.
А вот — знаменитый мяч Жоты в ворота «Арсенала», шел ноябрь 2021-го. Сам он называл его своим любимым. Четыре касания у него ушло на то, чтобы получить мяч, уложить на землю защитника и вратаря и пробить по пустому створу. Если бы португалец был поэтом, он бы писал минималистские для европейского уха хокку. Визуально техника Диогу напоминала другого гения изящества и пластики — Андреса Иньесту.
Еще один знаменитый гол Жоты: апрель 2023-го, «Ливерпуль» в супертриллере победил «Тоттенхэм». «Шпоры» сделали счет 3:3 уже в компенсированное время, но португалец тут же забил четвертый. Юрген Клопп тогда скакал по бровке как сумасшедший и даже потянул мышцу. Обратите внимание на финиш: непростой угол для удара, но Жота пробил идеально, вычислил каждый азимут. Это подлинное мастерство: на 94-й минуте, в огненном матче, сохранить ясный рассудок, чтобы произвести решающий выстрел.
Клопп в свое время рассыпался Диогу в справедливых комплиментах: «Жота — идеальный трансфер для нас, у него есть все, что должно быть у игрока “Ливерпуля”: технические навыки, физические навыки. Он очень умен и быстро усваивает все тактические установки. Он может играть на всех трех позициях в схеме 4−2−3−1, может исполнять “десятку”, у него есть скорость, желание завершать атаки».
Статистика Жоты в «Ливерпуле» — топ: 182 матча, 65 голов, 26 голевых передач. Для футболиста, который не всегда был основной опцией команды в атаке, это очень высокие цифры. Португалец не требовал к себе повышенного внимания, не капризничал, как Дарвин, а просто исполнял свою работу. В нынешних обстоятельствах не хочется говорить о футболе, но Арне Слоту и его ростеру будет сильно не хватать такого нападающего.
Как же несправедливо, что история Жоты оборвалась так трагично и рано. Зарубцовываться эта рана в сердцах болельщиков будет несметно долго. И, вероятно, окончательно не заживет никогда.