Диогу Жота — выдающийся футболист. Вот почему фанаты «Ливерпуля» были от него без ума

Клопп в свое время рассыпался Диогу в справедливых комплиментах: «Жота — идеальный трансфер для нас, у него есть все, что должно быть у игрока “Ливерпуля”: технические навыки, физические навыки. Он очень умен и быстро усваивает все тактические установки. Он может играть на всех трех позициях в схеме 4−2−3−1, может исполнять “десятку”, у него есть скорость, желание завершать атаки».