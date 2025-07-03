«Футбол потерял чемпиона». Мир спорта прощается с Диогу Жотой

«Я не могу поверить в это. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им сил. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — оставил сообщение в соцсетях Роналду.