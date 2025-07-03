«Футбол потерял чемпиона». Мир спорта прощается с Диогу Жотой

3 июля в автокатастрофе погиб 28-летний футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Вместе с ним в аварии скончался его брат Андре Силва. Футбольный мир отреагировал на трагедию серией заявлений и публикаций, а фанаты пришли к стадиону «Энфилд», чтобы проститься с игроком.
Реакция на трагедию
Одним из первых высказался клуб, в котором Жота провел последние годы своей карьеры.
«Ливерпуль» опустошен трагической кончиной Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре. На данный момент клуб не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клубов Диогу и Андре, пока они пытаются смириться с невообразимой утратой. Мы продолжим оказывать им полную поддержку«, — говорится в заявлении “Ливерпуля”.
С соболезнованиями выступил и Европейский футбольный союз.
«Мы глубоко опечалены известием о трагической кончине Диогу Жоты, игрока сборной Португалии и нападающего футбольного клуба “Ливерпуль”, а также его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьей, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая утрата», — сообщается в заявлении УЕФА.
Сильные слова прозвучали в официальном сообщении английской премьер-лиги.
«Все в АПЛ потрясены и опустошены известием о смерти Диогу Жоты и его брата Андре. Наши самые искренние соболезнования семье Диогу, друзьям, футбольному клубу “Ливерпуль” и всем его болельщикам в это душераздирающее время. Футбол потерял чемпиона, которого будет не хватать вечно. Мы продолжим поддерживать наших друзей и коллег в “Ливерпуле”, — говорится в официальном комментарии АПЛ.
Звездный экс-партнер Жоты по сборной, Криштиану Роналду, отреагировал на трагедию очень эмоционально.
«Я не могу поверить в это. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им сил. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — оставил сообщение в соцсетях Роналду.
Слова поддержки пришли и от Рафаэля Надаля.
«Грустная и болезненная новость. Выражаю всю свою любовь, сочувствие и поддержку его жене, детям, родным и друзьям в это тяжелое время. Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва», — сообщил в соцсетях Надаль.
Присоединился к соболезнованиям и Леброн Джеймс.
«Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! Ты никогда не будешь один, Жота!» — написал в соцсетях Джеймс.
Свои соболезнования выразили многие футбольные клубы.
Фанаты «Ливерпуля» пришли к стадиону «Энфилд», чтобы почтить память португальского нападающего и его брата.
Причины трагедии
Диогу Жота и его брат Андре погибли в автокатастрофе 3 июля в Испании. По информации испанской гражданской гвардии, причиной трагедии стала лопнувшая шина Lamborghini Urus во время обгона на шоссе A-52 в районе муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль вылетел с дороги и загорелся. Оба мужчины скончались на месте происшествия.
По данным CNN, братья направлялись в Сантандер, откуда Диогу должен был на пароме отправиться в Ливерпуль на предсезонную подготовку. Жота не мог воспользоваться самолетом, так как недавно перенес операцию на легких, и врачи рекомендовали ему воздержаться от перелетов.
22 июня Жота женился на своей девушке Рут Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались с 2013 года. После этого футболист выложил в соцсети фотографии с подписью «Да, навсегда». На снимках пара была с тремя детьми: Денисом (2021 г.), Дуарте (2023 г.) и девочкой 2024 года рождения, имя которой родители публично не называли.
В своей карьере Жота добился значительных успехов. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Англии в сезоне-2024/25, а также выиграл два Кубка английской лиги, в 2022-м и 2024-м, и Кубок Англии в 2022-м. В составе сборной Португалии Жота дважды становился победителем Лиги наций УЕФА — в 2019-м и 2025-м. В сезоне-2024/25 в АПЛ Жота провел 28 матчей, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач, став одним из ключевых игроков «Ливерпуля».
Его смерть стала большой утратой для футбольного мира, память о нем всегда будет жить в сердцах болельщиков.
Никита Петрищев