«Это дурная шутка, а не футбол». Организация ЧМ-2026 если и будет лучше КЧМ, то не сильно

Вообще остановки матчей из-за погодных условий — грозы или шторма — бывали на крупных турнирах и ранее. Например, прошлым летом на 24 минуты прервалась встреча ⅛ финала ЧЕ между Германией и Данией. На ЧЕ-2012 на 53 минуты останавливали игру Украина — Франция, которая проходила в Донецке. Но это все же единичные случаи — два раза за четверть века. А сейчас на КЧМ — шесть раз за один турнир, который еще не окончен. Остается только надеяться на милость природы в оставшиеся две недели и задаваться вопросом, почему именно юго-восток США, где грозы и тропические ливни в это время года обыденное явление (помнится, презентация Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами» два года назад была отложена на два часа из-за мощнейшей грозы, обрушившейся на город), был выбран организаторами основным кластером для проведения этого и без того сомнительного соревнования.