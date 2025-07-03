«Это дурная шутка, а не футбол». Организация ЧМ-2026 если и будет лучше КЧМ, то не сильно

Перерыв длиной в 137 минут
Тема погоды — одна из основных во время клубного чемпионата мира. Почти все игры проходят в жару — но это, в общем-то, можно было легко предсказать, если обладать элементарными познаниями в географии. Летом в США в принципе почти везде жарко, а тут еще и большинство городов, где проходят матчи, расположены в южных штатах типа Флориды, Теннесси или Северной Каролины, где климат субтропический или тропический.
Другая история, находящаяся в центре внимания, — это регулярные остановки матчей из-за угрозы шторма или грозы. Всего по этой причине прерывалось шесть встреч, из них три — более чем на час. Самый, наверное, пока что памятный случай — это ⅛ финала между «Челси» и «Бенфикой» в Шарлотт, где пауза продолжалась без малого два часа (если быть точным — 113 минут). Плюс ко всему арбитр Славко Винчич увел команды с поля на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу лондонского клуба, когда до финального свистка оставалось совсем немного.
Но вообще-то это не рекорд — игра группового этапа между «Бенфикой» и «Окленд Сити», проходившая в Орландо, останавливалась на 137 минут. Хотя, понятно, резонанс от незапланированного перерыва во время матча «Челси» был выше — все же это была игра стадии плей-офф с хорошей афишей.
«Это какая-то дурная шутка. Для меня это уже не футбол. Я могу понять причины, по которым прерываются встречи, это вопрос безопасности. Но если вы останавливаете уже семь-восемь матчей, то, может быть, вы выбрали неправильное место для проведения турнира», — негодовал после игры с «Бенфикой» главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Итальянец потом уточнил, что под «неправильным местом» он не имел в виду США в целом, и добавил, что это замечательный турнир, в котором он крайне рад принимать участие, но посыл его высказывания в принципе верный.
Вообще остановки матчей из-за погодных условий — грозы или шторма — бывали на крупных турнирах и ранее. Например, прошлым летом на 24 минуты прервалась встреча ⅛ финала ЧЕ между Германией и Данией. На ЧЕ-2012 на 53 минуты останавливали игру Украина — Франция, которая проходила в Донецке. Но это все же единичные случаи — два раза за четверть века. А сейчас на КЧМ — шесть раз за один турнир, который еще не окончен. Остается только надеяться на милость природы в оставшиеся две недели и задаваться вопросом, почему именно юго-восток США, где грозы и тропические ливни в это время года обыденное явление (помнится, презентация Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами» два года назад была отложена на два часа из-за мощнейшей грозы, обрушившейся на город), был выбран организаторами основным кластером для проведения этого и без того сомнительного соревнования.
Жара — реальность больших турниров
Проблема в том, что через год США совместно с Мексикой и Канадой будут принимать уже нормальный, настоящий чемпионат мира, отношение к которому у всех — от участников до болельщиков — будет уже совсем иным, куда более серьезным. И, разумеется, сложно не задаваться вопросом: неужели и там будет то же самое?
Но прежде чем попробовать прикинуть перспективы на лето-2026, давайте сразу отставим в сторону вопрос: «А зачем им вообще тогда отдали турнир?» — и просто вспомним, что было раньше.
Мексика с ее жарким климатом дважды проводила чемпионаты мира — в 1970-м и 1986-м, причем оба раза большинство матчей игрались днем под ярким солнцем.
ЧМ-1994 в США тоже ознаменовался жаркой погодой — примерно такой же, как и сейчас во время КЧМ. Апофеозом стал матч группового этапа Мексика — Ирландия, который проходил в Орландо и начинался в 12.30 дня по местному времени. Температура на пике там доходила до +40,6 градуса при флоридской влажности почти в 100 процентов.
ЧМ-2002 был немного сдвинут по срокам и проходил с 31 мая по 30 июня — потому что в июле в Японии и Корее наступает сезон муссонов и ливней. Кстати, слабое выступление европейских топ-сборных многие объясняли тем, что их игроки не успели восстановиться после плотного клубного сезона.
ЧМ-2014 проводила Бразилия — тоже, прямо скажем, не самая прохладная страна в мире. Если помните, матчи там проходили в том числе в Манаусе — городе в джунглях на Амазонке, где влажность достигала 100 процентов. Турнир, кстати, получился отличным.
Про декабрьский ЧМ-2022 в Катаре напоминать, думаю, не стоит.
В конце концов, сейчас во многих странах Европы — тех же Испании или Италии — стоит чудовищная жара, а температура пробивает отметку +40 градусов (в Риме во вторник было +45).
Выбор между Марокко и США
Нужно просто констатировать факт: климат на планете действительно меняется, а решения ФИФА неисповедимы и часто не поддаются логике. И помнить — не так много стран в мире (поодиночке или даже в содружестве) готовы принять и организовать турнир аж с 48 участниками. В условной Швеции, может, и не жарко летом, но сейчас она просто не потянет такое гигантское соревнование, даже если бы захотела подать заявку.
Кстати, конкурентом объединенной североамериканской заявки на проведение ЧМ-2026 было Марокко — тоже страна с жарким климатом. И в отчете инспекторов ФИФА говорилось, что в некоторых городах, таких как Марракеш или Урзазате, температура в июле достигает +37 градусов. Объединенной заявке США Канады и Мексики, к слову, давались такие характеристики: «В 10 из 23 городов, предварительно выбранных для проведения матчей, температура в июне-июле на пике достигает +30 градусов, в некоторых городах-кандидатах, таких как Орландо, наблюдается крайне высокий уровень влажности».
Впрочем, гораздо важнее не наличие или отсутствие тех или иных сложностей, в том числе и связанных с климатом, а то, как организаторы их решают. Самый показательный пример — Катар-2022, где на всех стадионах была установлена система климат-контроля и внутри арен поддерживалась температура в +23 градуса.
Экстремально высокий риск
Что мы имеем в случае с ЧМ-2026, основываясь в том числе и на опыте нынешнего КЧМ? Четыре из пяти городов, где сейчас матчи прерывались из-за грозы и шторма (Шарлотт, Нэшвилл, Орландо и Цинциннати), не будут принимать игры Кубка мира в следующем году. Из этого списка остается только Нью-Йорк, где состоятся восемь матчей ЧМ-2026, включая финал.
В Атланте, Далласе и Хьюстоне, где летом может быть экстремально жарко, есть современные крытые арены с климат-контролем (в Атланте и Далласе состоятся восемь и девять встреч соответственно, включая полуфиналы, в Хьюстоне — семь игр турнира).
Понятно, что жарко может быть во всех городах, включая канадские Торонто и Ванкувер, но пока самыми проблемными местами видятся мексиканский Монтеррей (в июне-июле там может быть до +38), где, к счастью, запланировано всего четыре матча, а также Майами (жара с высочайшей влажностью плюс ливни и грозы, семь матчей турнира включая встречу за 3-е место) и Канзас-Сити (жара, влажность плюс угроза торнадо, шесть матчей включая четвертьфинал).
Показательно, что такого же мнения придерживается и международный профсоюз футболистов (ФИФПро), который в понедельник направил в ФИФА письмо с просьбой отказаться во время ЧМ-2026 от проведения матчей в дневное время (то есть первый и второй игровой слоты) в Монтеррее, Майами и Канзас-Сити. Эти города указаны как места с «экстремально высоким риском» для игроков получить тепловой удар со всеми вытекающими последствиями. В эту же категорию «экстремально высокого риска» попали также Даллас, Атланта и Хьюстон, но там, как уже говорилось, ситуацию спасают новые арены. Остальные города распределились между категориями «очень высокий риск» и просто «высокий риск», и только Ванкувер и Сан-Франциско были обозначены как места с «низкой степенью риска».
Время начала матчей ЧМ-2026 будет обнародовано вскоре после жеребьевки финального турнира, которая состоится в декабре. Но уже сейчас можно предположить, что вряд ли ФИФА прислушается к этим просьбам, прежде всего из-за коммерческих и телевизионных интересов: из-за разницы во времени аудитории в Европе и Азии удобнее, когда встречи в США начинаются днем. Так что мы наверняка через год увидим игроков, изнемогающих под полуденным флоридским солнцем.
Дмитрий Гирин