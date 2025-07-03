«Кайрат» усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов

Во время паузы в чемпионате Казахстана лидер «желто-черных» был вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи. Команда провела две контрольные встречи: 5 июня против Фарерских островов (1:0), а 8-го числа против Кабо-Верде (1:1).
На данный момент «Кайрат» с 33 очками и занимает второе место в турнирной таблице КПЛ. 4 июля алматинцы примут туркестанский «Туран» в рамках 15-го тура.
Зария в нынешнем сезоне провел за «Кайрат» 14 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро (550 миллионов тенге).
А уже восьмого июля «Кайрат» стартует в Лиге чемпионов — в рамках первого квалификационного раунда сыграет на выезде со словенской «Олимпией». Ответная игра пройдет 15 июля в Алматы.