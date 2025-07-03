«Кайрат» усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов

Во время паузы в чемпионате Казахстана лидер «желто-черных» был вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи. Команда провела две контрольные встречи: 5 июня против Фарерских островов (1:0), а 8-го числа против Кабо-Верде (1:1).