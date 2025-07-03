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«Кайрат» усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов

Алматинский «Кайрат» объявил о возвращении в состав команды полузащитника Гиоргия Зария, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Во время паузы в чемпионате Казахстана лидер «желто-черных» был вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи. Команда провела две контрольные встречи: 5 июня против Фарерских островов (1:0), а 8-го числа против Кабо-Верде (1:1).

На данный момент «Кайрат» с 33 очками и занимает второе место в турнирной таблице КПЛ. 4 июля алматинцы примут туркестанский «Туран» в рамках 15-го тура.

Зария в нынешнем сезоне провел за «Кайрат» 14 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро (550 миллионов тенге).

А уже восьмого июля «Кайрат» стартует в Лиге чемпионов — в рамках первого квалификационного раунда сыграет на выезде со словенской «Олимпией». Ответная игра пройдет 15 июля в Алматы.