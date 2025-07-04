«Лиону» нужно найти сто миллионов евро, чтобы избежать вылета, пишут СМИ

По информации источника, слушания по апелляции «Лиона» в Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) состоятся 10 июля. До этой даты клубу необходимо предоставить 100 млн евро на счетах, а также гарантировать поступление еще 100 млн евро в течение сезона. Ожидается, что эта сумма будет получена за счет призовых в турнирах и продажи игроков.