«Лиону» нужно найти сто миллионов евро, чтобы избежать вылета, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футбольному клубу «Лион» необходимо предоставить 100 млн евро на счетах до начала слушаний по апелляции на понижение во второй по силе дивизион Франции, сообщает L'Equipe.
По информации источника, слушания по апелляции «Лиона» в Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG) состоятся 10 июля. До этой даты клубу необходимо предоставить 100 млн евро на счетах, а также гарантировать поступление еще 100 млн евро в течение сезона. Ожидается, что эта сумма будет получена за счет призовых в турнирах и продажи игроков.
Представлять клуб на слушаниях будут новый президент «Лиона» Мишель Канг и генеральный директор Михаэль Герлингер. Владелец клуба Джон Текстор участия в заседании не примет.
В ноябре против «Лиона» ввели санкции в виде запрета на регистрацию футболистов и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна. Клуб также был условно понижен в классе по итогам сезона. Во избежание вылета «Лиону» необходимо было улучшить финансовое положение. 24 июня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переводе «Лиона» во второй дивизион, несмотря на заверения Текстора об улучшении финансового положения клуба. «Лион» подал апелляцию.
«Лион» занял шестое место в Лиге 1, завоевав право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб является семикратным чемпионом Франции. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключит команду из розыгрыша Лиги Европы, если «Лиону» не удастся отменить решение о своем переводе во второй по силе французский дивизион.