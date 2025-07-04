Мохамед Салах отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты

«У меня просто нет слов. До вчерашнего дня я не мог и представить, что что-то заставит меня со страхом думать о возвращении в Ливерпуль. Товарищи по команде приходят и уходят, но такого не должно происходить. Будет очень трудно смириться с тем, что Диогу нет рядом, когда мы вернёмся. Мои мысли с его женой, его детьми и, конечно, его родителями, которые в одночасье потеряли своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются во всевозможной поддержке. Они никогда не будут забыты», — написал Салах в социальной сети X.