Пять футболистов «Манчестер Юнайтед» заявили о желании покинуть клуб — Романо

Напомним, летом 2024 года Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды. Зимой Рашфорд был арендован «Астон Виллой», Антони — «Бетисом», а Маласиа — ПСВ.
По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» заработал 42 очка и занял 15-е место. Также «красные дьяволы» дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1.
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