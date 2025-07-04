Разгромом с дублем 18-летнего таланта и ассистом Сатпаева обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Во втором тайме инициативой по-прежнему владел «Кайрат». На 75-й минуте на поле блеснул 18-летний нападающий Рамазан Багдат, представляющий молодежную команду алматинцев (U19). Он забил третий мяч после точного паса от Дастана Сатпаева. Спустя всего восемь минут Багдат оформил дубль, доведя счет до разгромного — 4:0.