Разгромом с дублем 18-летнего таланта и ассистом Сатпаева обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

Первый мяч в ворота туркестанской команды влетел на 30-й минуте: отличился нападающий «Кайрата» Рикардиньо, открыв счет в матче. Уже через восемь минут преимущество гостей удвоил полузащитник Юг Станоев, сделав счет 2:0 к перерыву.
Во втором тайме инициативой по-прежнему владел «Кайрат». На 75-й минуте на поле блеснул 18-летний нападающий Рамазан Багдат, представляющий молодежную команду алматинцев (U19). Он забил третий мяч после точного паса от Дастана Сатпаева. Спустя всего восемь минут Багдат оформил дубль, доведя счет до разгромного — 4:0.
Эта победа позволила «Кайрату» набрать 36 очков и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ, опередив «Астану». Однако стоит отметить, что у столичного клуба есть матч в запасе — 6 июля подопечные Григория Бабаяна проведут встречу с «Жетысу».
«Туран», между тем, продолжает закрепляться в аутсайдерах чемпионата, занимая 13-ю строчку с 11 баллами в активе.