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Разгромом с дублем 18-летнего таланта и ассистом Сатпаева обернулся матч «Кайрата» в КПЛ

В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский «Кайрат» одержал уверенную победу над «Тураном», разгромив хозяев поля со счетом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Первый мяч в ворота туркестанской команды влетел на 30-й минуте: отличился нападающий «Кайрата» Рикардиньо, открыв счет в матче. Уже через восемь минут преимущество гостей удвоил полузащитник Юг Станоев, сделав счет 2:0 к перерыву.

Во втором тайме инициативой по-прежнему владел «Кайрат». На 75-й минуте на поле блеснул 18-летний нападающий Рамазан Багдат, представляющий молодежную команду алматинцев (U19). Он забил третий мяч после точного паса от Дастана Сатпаева. Спустя всего восемь минут Багдат оформил дубль, доведя счет до разгромного — 4:0.

Эта победа позволила «Кайрату» набрать 36 очков и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ, опередив «Астану». Однако стоит отметить, что у столичного клуба есть матч в запасе — 6 июля подопечные Григория Бабаяна проведут встречу с «Жетысу».

«Туран», между тем, продолжает закрепляться в аутсайдерах чемпионата, занимая 13-ю строчку с 11 баллами в активе.

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Кайрат
:
Туран
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