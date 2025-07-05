Первый полуфиналист КЧМ — из Бразилии. «Флуминенсе» помог вышедший на замену футболист

Но последние минуты первого тайма получились событийными. Сначала Мартинелли порадовал нас эффектным голом. Одним касанием обработал мяч, а вторым вогнал его с левой ноги точно в дальнюю девятку. Это было очень красиво! Впрочем, через три минуты у Мартинелли появился повод для грусти — перебор жёлтых карточек. Следовательно, в полуфинале — без него. Однако для начала нужно было туда попасть.