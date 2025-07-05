The Athletic раскрыл причину срыва трансфера Нико Уильямса в «Барселону»

По данным источника, ключевые персональные условия уже были согласованы устно, сделка провалилась, когда представители 22-летнего футболиста выдвинули это требование, а спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб не одобрит это, хотя ранее подобные условия были разрешены при других подписаниях, в частности Дани Ольмо.
Сторона Уильямса хотела гарантии, что «Барселона» сможет зарегистрировать его для участия в матчах до 20 августа — сразу после первого тура Ла Лиги сезона-2025/2026. Аргументировали это тем, что у них есть другие клубы — «Бавария», «Арсенал» и «Атлетик», — готовые предложить выгодные условия.
Деку отказался. Он пообещал, что Вильямса зарегистрируют до конца трансферного окна, но не хотел рисковать.
Ранее стало известно, что испанский вингер Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года.