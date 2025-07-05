«Челси» — в полуфинале КЧМ! Игроки «Палмейраса» схватились за голову от решающего мяча

И всё же англичане дожали «Палмейрас». На 83-й минуте команда Марески разыграла угловой, пас в штрафной получил Мало Гюсто, который, скорее, делал передачу. Но мяч срикошетил от ноги полузащитника Агустина Хьяя, а по пути полёта задел и голкипера Вевертона. Тот оказался дезориентирован и не спас «Палмейрас» от проблем (на него записали автогол). Курьёзный эпизод, после которого футболисты бразильцев схватились за голову. Обидно упустить шанс на выход в полуфинал КЧМ именно таким образом.