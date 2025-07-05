«Челси» — в полуфинале КЧМ! Игроки «Палмейраса» схватились за голову от решающего мяча

«Челси» и «Палмейрас» разбирались, кто же станет вторым полуфиналистом клубного чемпионата мира 2025 года. Победителя пары в следующей стадии уже ожидал «Флуминенсе».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оставил в запасе форварда Жоао Педро, недавно купленного у «Брайтона» за € 58,5 млн. Зато в стартовом составе впервые на КЧМ появился полузащитник Андрей Сантос. А у «Палмейраса» в основе вышел форвард Эстевао, который уже принадлежит «Челси». Лондонцы купили бразильца ещё летом 2024-го, он присоединится к клубу после клубного ЧМ. Было интересно, что же покажет 18-летний нападающий в матче с будущими партнёрами.
Отметим, что перед стартом встречи состоялась минута молчания. Футболисты почтили память Диогу Жоты: форвард «Ливерпуля» трагически погиб в ДТП в четверг, 3 июля. Португальский нападающий «Челси» Педру Нету и капитан клуба Энцо Фернандес вышли на поле с футболкой в память о Диогу и его брате Андре.
В первом тайме «Палмейрас» показал не лучший футбол на турнире. Бразильцы отдали мяч «Челси» (владение составило 32% на 68%) и пробили по воротам всего два раза за 45 минут (один — в створ). Команда Абела Феррейры ещё не сталкивалась на КЧМ-2025 с таким серьёзным соперником и не привыкла настолько отдавать инициативу. «Челси» же провёл неплохой тайм, хотя и не создал много моментов.
Но самое главное, что англичане забили. На 16-й минуте Трево Чалоба сделал классный пас на Коула Палмера, а лидер «Челси» сблизился с штрафной «Палмейраса» и пробил в нижний угол ворот Вевертона. 23-летний полузащитник забил свой первый мяч на турнире — и какой важный! Простая, но красивая и эффективная комбинация «Челси».
До конца первого тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Кристофер Нкунку зачем-то пробил в касание по воротам «Палмейраса» из опасной позиции. Если бы француз принял мяч, обработал и только затем нанёс удар, то могло получиться намного лучше. А на 42-й минуте защитник бразильцев Вандерлан классно пробил головой, но вратарь «Челси» Роберт Санчес сделал сейв.
После перерыва «Палмейрас» стал действовать смелее. И это сразу же вознаградилось! По иронии ответный гол на 53-й минуте забил Эстевао. Форвард пробил из штрафной с острого угла и умудрился попасть под перекладину, а после касания с ней мяч влетел в створ. Один из самых красивых голов плей-офф — 1:1.
После того как счёт стал равным, напряжение на поле выросло. Ни одна из команд не хотела пропустить и остаться в роли догоняющих. Опасных моментов почти не было, хотя за «Челси» всё равно оставалась инициатива. Мареска решил кинуть в игру новичка Жоао Педро. Бразилец старался действовать полезно: искал передачами партнёров, пару раз пробил сам, но пока что не выглядел гармоничной частью «Челси».
И всё же англичане дожали «Палмейрас». На 83-й минуте команда Марески разыграла угловой, пас в штрафной получил Мало Гюсто, который, скорее, делал передачу. Но мяч срикошетил от ноги полузащитника Агустина Хьяя, а по пути полёта задел и голкипера Вевертона. Тот оказался дезориентирован и не спас «Палмейрас» от проблем (на него записали автогол). Курьёзный эпизод, после которого футболисты бразильцев схватились за голову. Обидно упустить шанс на выход в полуфинал КЧМ именно таким образом.
«Челси» почти сразу мог отличиться ещё, но Жоао Педро немного не хватило, чтобы добраться до мяча после острой передачи от Гюсто. Главное, что лондонцы в итоге удержали победный счёт и оформили выход в полуфинал. 8 июля англичане сыграют в штате Нью-Джерси ещё с одним бразильским клубом — «Флуминенсе».
Абел Феррейра
Энцо Мареска
Эстеван
(Ричард Риос)
53′
Коул Палмер
(Тревор Чалоба)
16′
Вевертон
83′
21
Вевертон
4
Агустин Гиай
6
Вандерлан
41
Эстеван
13
Микаэл
3
Бруно Фукс
40
Аллан
66′
10
Паулу Энрике Паулиньо
17
Факундо Торрес
66′
18
Маурисиу
9
Витор Роке
76′
42
Хосе Мануэль Лопес
8
Ричард Риос
78′
85′
23
Рафаэл Вейга
32
Эмилиано Мартинес
76′
5
Анибал Морено
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
41′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
6
Леви Колвилл
86′
8
Энцо Фернандес
9
Лиам Делап
45+2′
54′
11
Нони Мадуэке
7
Педру Нету
87′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
17
Андрей Сантос
90′
14
Дариу Эссугу
18
Кристофер Нкунку
54′
20
Жоау Педру
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти