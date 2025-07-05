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«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Диогу Жоты оставшуюся сумму по его контракту

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего нападающего Диогу Жоты деньги, которые должен был получить португалец по условиям контракта с английским клубом, сообщает Record.

Источник: Getty Images

Автокатастрофа, в которой погиб Жота, произошла 3 июля. Автомобиль марки Lamborghini, в котором находились футболист и его брат Андре Силва, потерял управление из-за лопнувшей шины, вылетел с дороги в кювет и загорелся.

Ранее «Ливерпуль» выразил намерение увековечить футболку с номером 20, под которым выступал португалец. Также клуб решил взять на себя обязательство выплатить близким игрока сумму за оставшиеся два года по контракту Жоты.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. За это время он провел 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В сезоне-2024/25 он внес важный вклад в завоевание красными чемпионства.

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