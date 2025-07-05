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Группа Oasis почтила память Диогу Жоты на своём первом концерте за 16 лет

Британская рок-группа Oasis провела свой первый за 16 лет концерт, на котором почтила память нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, погибшего в ДТП, произошедшем в Испании.

Источник: Getty Images

Участники музыкального коллектива братья Лиам и Ноэл Галлахеры посвятили Жоте композицию под названием «Жить вечно». Отметим, что они являются болельщиками «Манчестер Сити».

В ДТП также погиб брат Жоты Андре Силва.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

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