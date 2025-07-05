В Португалии прошлы похороны Диогу Жоты и его брата

На похоронах были семьи фуболистов, их друзья, а также многие футболисты и тренеры. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нес венок с 20-м номером, под которым Жота выступал за мерсисайдцев. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон нес венок с 30-м номером Силвы.
О смерти Жоты и Силвы стало известно 3 июля. Они погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль с футболистами вылетел с дороги и загорелся. Диогу Жоте было 28 лет. Андре Силве — 25.
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ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше