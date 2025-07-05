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В Португалии прошлы похороны Диогу Жоты и его брата

В Португалии завершилась церемония прощания с форвардом «Ливерпуля» Диогу Жотой и его братом Андре Силвой.

Источник: Reuters

На похоронах были семьи фуболистов, их друзья, а также многие футболисты и тренеры. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нес венок с 20-м номером, под которым Жота выступал за мерсисайдцев. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон нес венок с 30-м номером Силвы.

Источник: Reuters

О смерти Жоты и Силвы стало известно 3 июля. Они погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль с футболистами вылетел с дороги и загорелся. Диогу Жоте было 28 лет. Андре Силве — 25.

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