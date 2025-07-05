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Гиттенс перешел в лондонский «Челси»

Футболист Гиттенс перешел из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Челси».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полузащитник молодежной сборной Англии по футболу Джейми Гиттенс перешел из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Челси», сообщается на официальном сайте «синих».

Гиттенс подписал контракт до 2032 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер обошелся клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) в общей сложности в 52 млн фунтов (более 60 млн евро).

Гиттенсу 20 лет. Он перешел в «Боруссию» в 2020 году, а с 2022 года выступал за основную команду. В минувшем сезоне англичанин провел 48 матчей, в которых забил 12 голов.

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