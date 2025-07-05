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«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч ¼ финала клубного ЧМ

Сегодня, 5 июля, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Источник: Чемпионат.com

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф».

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