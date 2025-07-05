«ПСЖ» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч ¼ финала клубного ЧМ

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.
«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.
Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф».
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше